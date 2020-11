Save the Children: Millones de niños en zonas de conflicto no reciben vacunas básicas

MADRID (EUROPA PRESS).- La organización Save the Children alertó este miércoles que millones de niños atrapados en zonas de conflicto no están recibiendo vacunas para tratar enfermedades prevenibles, como el sarampión, la poliomielitis, el cólera, la neumonía, la fiebre amarilla y la difteria.

Así lo hizo saber a través del informe 'No inmunes: niños en conflicto', donde la organización destaca el "enorme impacto" de los conflictos armados en la vacunación de la infancia durante la última década y pide a los líderes mundiales que acuerden un alto el fuego global para ayudar a combatir la propagación del covid-19.

"En un momento en el que todos los esfuerzos médicos y económicos se centran en combatir el covid-19, el mundo no puede permitir que otras enfermedades horribles resurjan y se propaguen entre las poblaciones vulnerables, en particular entre los niños y las niñas", manifestó el director médico global de Save the Children, Zaeem Haq.

Según los datos proporcionados por Save the Children, dos tercios de los menores no vacunados en el mundo viven en países en conflicto y la violencia en estos contextos impide el tratamiento médico de los niños.

En el trabajo, la organización señaló que las tasas de vacunación se han desplomado en países como Siria, donde los niveles de inmunización contra la difteria, el tétanos y la tosferina estaban por encima del 80% antes de la guerra, pero han caído al 47%, según datos de hace dos años.

Otro ejemplo es Ucrania, país en el que la tasa nacional de vacunación bajó del 80% al 19% después de cuatro años de guerra.

En este sentido, Save the Children avisó que la pandemia del covid-19 agravó "aún más" la situación de la infancia que vive en zonas de guerra, provocando la suspensión de los programas de inmunización en más de 60 países.

Como resultado, 80 millones más de niños y niñas menores de un año corren el riesgo de contraer enfermedades prevenibles para las que hay vacuna. "Si no aplicamos las vacunas necesarias, las enfermedades prevenibles pueden acabar con la vida de 29 millones de recién nacidos", dijo Haq.

Asimismo, la ONG se mostró "preocupada" ante los primeros datos disponibles de vacunación de este 2020, cifras que revelan que, entre marzo y agosto, 50 millones de niños y niñas no recibieron la vacuna contra la polio.

Save the Children sostuvo que el miedo a contraer el covid-19 también impide que muchas familias accedan a las vacunas, lo que es particularmente preocupante entre las personas refugiadas.

Por ejemplo, en Cox's Bazar, en Bangladesh, donde hay más de 700.000 rohingya que huyeron tras sufrir violencia en Birmania en 2017, muchos niños y niñas han dejado de recibir tratamiento porque las familias tienen miedo a salir de sus refugios y contagiarse de la enfermedad.

Brotes mortales evitables

El informe de Save the Children también analiza brotes mortales de algunas enfermedades en los últimos diez años que podrían haberse evitado con vacunaciones a gran escala, como el brote de poliomielitis en el noreste de Nigeria, controlado por Boko Haram en 2016, y el brote en Siria por esta misma enfermedad en 2017.

Del mismo modo, se han producido epidemias de cólera graves y a gran escala en países afectados por conflictos, como Irak, Somalia, Sudán del Sur y Yemen. En concreto en Yemen se produjeron más de un millón de casos de cólera y 2.500 muertes entre 2016 y 2018.