Muere alumna de 13 años por covid-19 dos semanas después de haber regresado a clases presenciales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La alumna de octavo grado de la Escuela Estatal de Escritores Rachel de Queiroz, Ana Clara “N”, de 13 años, falleció a consecuencia del covid-19, apenas 16 días después de haber regresado a clases presenciales, según informó el Diario Centro Mundo de Brasil.

De acuerdo con medios locales, ella se contagió en la escuela y murió el 24 de febrero, en el barrio Jardim Yeda, en Campinas, Sao Paulo. La enterraron el 25 de febrero y se le rindió un homenaje para lamentar la muerte de la adolescente.

El Departamento de Vigilancia de Salud (Devisa) de Campinas abrió una investigación sobre la muerte de la menor de edad el 26 de febrero, un día después de su funeral, pues explicó que la prueba PCR para covid-19 que le habían realizado a la niña había dado un resultado negativo, por lo que están esperando otras pruebas.

La polémica surgió porque los padres tienen miedo que sus hijos se contagien en las aulas, luego de que el gobierno anunció el 8 de febrero el regreso de clases presenciales, lo cual provocó la llamada “Huelga por la Vida”, donde maestros y trabajadores de la educación municipal de Brasil protestan por el inseguro regreso a clases.

“Junto al sufrimiento por lo ocurrido, viene el odio por saber que puede ser el inicio de una tragedia ya anunciada y llevada adelante por el gobernador Doria y su secretario de Educación; Rossieli Soares, en medio de todo el negacionismo de Bolsonaro que cobra vidas”, escribió una docente en redes sociales, de acuerdo con el diario O Globo.

Los profesores han pedido no regresar a clases presenciales porque las escuelas no están adaptadas para evitar contagios, pues no están muy bien ventiladas, tienen pocos baños y los profesores no recibieron apoyo completo para su protección.

Hoy Brasil registró 1330 muertes por covid19, la media de las últimas 3 semanas supera las mil a diario. En 2020, las clases presenciales en las escuelas se suspendieron con menor contagio y muertes, pero el lunes fueron reiniciadas. Los profesores protestaron así en São Paulo: pic.twitter.com/NB1DK5oWEv — Nacho Lemus (@LemusteleSUR) February 11, 2021

Brasil lleva registradas 251 mil 661 muertes, convirtiéndose en el segundo país del mundo con más defunciones por covid-19.

El 8 de febrero, más de 4 mil 500 escuelas de Sao Paulo abrieron sus puertas con restricciones para recibir hasta el 35% de sus alumnos, informó entonces la Secretaría de Educación.

Se esperaba que alrededor de 3 millones de estudiantes acudan a clases que se compaginarían con el sistema de educación telemática para evitar aglomeraciones y reducir los nuevos contagios.