Hijo del presidente de Argentina recibe identificación como persona no binaria

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Espero que llegue el día en que a nadie se le pregunte su género”, expresó Estanislao Fernández Luchetti, quien a los 26 años se cambió el nombre, Dyhzy, y ayer recibió su Documento Nacional de Identidad (DNI) como persona no binaria.

Su padre, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, celebró la entrega del documento y el cambio de nombre.

“No me considero hombre, me considero persona no binaria. Está bueno entender que un plástico no dice quién sos ni define tu identidad ni nada por el estilo”, comentó Dyhzy a newsculturacolectiva.com

Sin embargo, reconoció que el documento lo ampara en un marco jurídico “para hacer respetar” su identidad y por eso declaró estar “muy feliz”.

Desde su cuenta de Instagram transmitió en vivo su felicidad y aplaudió la ley que reconoce a las personas no binarias en Argentina.

“Cuando el Estado reconoce una ley, esa ley se va naturalizando. Hoy no es raro, no llama la atención, ver a una pareja homosexual casándose, desde que se aprobó el matrimonio igualitario.

“Este tipo de derechos es necesario que primero sean reconocidos por el Estado. Más allá de qué falta, la gente tiene que deconstruirse, más gente lo va naturalizando. Obviamente que existe gente del mal, transfóbica, homofóbica”, apuntó.

Asimismo, reprobó a los medios de comunicación argentinos que le han criticado y exigió que ya no se refieran a su persona como “Estanislao” y respeten su nombre como es: Dyhzy.

Reconoció que este es un proceso que llevará tiempo ser aceptado por la sociedad, pero insistió en que la gente debe deconstruirse.

El pasado martes 24, Fernández promulgó una histórica ley para reconocer en Argentina a las personas de género fluido en su DNI y que en los pasaportes se marque el género con una “X”.

Argentina es el primer país en dar este paso en las leyes en Latinoamérica, porque en Europa hay varias naciones que reconocen a las personas no binarias, es decir, quienes no se reconocen como género masculino o femenino.

“Vamos poquito a poquito haciendo posible lo que parecía imposible. Cada día estamos más cerca del ideal, que va a ser cuando todos y todas seamos todes y a nadie le importe el sexo de la gente”, consideró el presidente Fernández en un acto en Buenos Aires, donde entregaron los tres primeros documentos con la nueva normativa. Esto se publicó en el documento oficial.

Respecto a quienes disienten de ponerle una “X” al pasaporte para identificarlos, Fernández reconoció que es la nomenclatura admitida en los convenios a los que se adhirió Argentina “y es un avance. No deberíamos renegar de esto”, comentó.