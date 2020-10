Aspirantes a la CDMX ofrecen copiar el pasado, poner fin a la delincuencia e integran 'estrategas” a su campaña

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En su primer día de campaña en la calle, Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno por la coalición Juntos Haremos Historia, prometió seguir los pasos de Andrés Manuel López Obrador cuando gobernó la capital para “regresar a la Ciudad de la esperanza, pero con innovación”. Mientras, Alejandra Barrales, de la coalición Por la CDMX al Frente, presentó a Emilio Álvarez Icaza y a Héctor Serrano como nuevos integrantes de su equipo de campaña. Por su parte, Mikel Arriola, candidato del PRI, detalló su estrategia integral en materia de seguridad en la que destacó la propuesta de reducir la edad penal de 18 a 16 años. Este lunes, la exjefa delegacional de Tlalpan arrancó sus giras territoriales en demarcaciones lideradas por el PRD: Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, donde visitó las colonias San Juan Guadalupe Ticomán, Magdalena de las Salinas y Aquiles Serdán. En sus mítines, aseguró que, igual que en la candidatura presidencial, la coalición que encabeza va al frente de las encuestas. “Vamos a tener al mejor presidente de México y vamos arriba en las encuestas en la ciudad”, aseguró. La exsecretaria de Medio Ambiente insistió en que, de ganar la jefatura de gobierno, seguirá los pasos de López Obrador para regresar a “la ciudad de la esperanza” --lema del gobierno del tabasqueño de 2000 a 2006--, pero “con innovación”. Agregó que “recuperará” programas que esa gestión, como el apoyo a adultos mayores, a madres solteras, a personas con discapacidad y el programa Prepa Sí. La morenista aseguró que combinará su proyecto de ciudad con el presidencial del tabasqueño y que hasta le “copiará” para llegar a trabajar a la 07:00 horas, de lunes a domingo. Sheinbaum Pardo criticó las deficiencias en materia de salud, transporte, seguridad, así como los incrementos predial y agua que dejó el exjefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera.Alejandra Barrales, de la coalición Por la CDMX al Frente, más que lanzar propuestas, dedicó este lunes a presentar a nuevos integrantes de su equipo de campaña. Temprano, en el Ángel de la Independencia anunció la incorporación de Emilio Álvarez Icaza, exombudsman capitalino, quien estará al frente de su política en derechos humanos. Más tarde, tras su participación en el 116 aniversario del Mercado “2 de Abril”, ubicado en la colonia Guerrero, la exsenadora anunció la participación de Héctor Serrano Cortés, como coordinador del gobierno de coalición en la capital. Se trata del exsecretario de Gobierno y de Movilidad del gobierno local. A este último cargo renunció en septiembre pasado para trabajar en las aspiraciones presidenciales de Miguel Ángel Mancera. Serrano Cortés también fue estratega político de Marcelo Ebrard y, según el equipo de campaña de la candidata, “será una pieza fundamental para impulsar y promover los esfuerzos de Por México al Frente a nivel local”.El candidato del PRI, Mikel Arriola, detalló su estrategia integral de seguridad, en especial, la propuesta de impulsar una reforma para reducir la edad penal de 18 a 16 años para que se pueda juzgar “como adultos” a adolescentes que cometan delitos graves como secuestro. Con sus ya comunes denostaciones al PRD y a Morena, el extitular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) estuvo en la delegación Álvaro Obregón --gobernada por el perredismo--, donde criticó el supuesto incremento en 121% en la incidencia delictiva de adolescentes en la Ciudad de México. “Esto ha sido culpa de esas izquierdas que no ofrecieron oportunidades ni buenas condiciones, además de que generaron la pérdida de valores”, afirmó el candidato que también ha usado públicamente un discurso tradicional y a favor de la familia monoparental. Arriola Peñalosa añadió que su estrategia de seguridad se basará en tres ejes fundamentales: impartición de justicia, prevención y persecución del delito. Además, prometió instalar un millón de cámaras de seguridad en toda la capital, iluminar 100% de las calles, instalar centros de Comando y Control en todas las delegaciones y crear una Procuraduría de la Mujer. No obstante, no mencionó de dónde obtendrá el presupuesto para lograrlo. El extitular de la Cofepris agregó que duplicará el salario de los policías y ministerios públicos, además de mejorar sus prestaciones laborales, remplazar su equipamiento y ofrecer capacitación continua.La candidata a la jefatura de gobierno por el PVEM, Mariana Boy, inició su campaña con una “clausura simbólica” del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde acusó que el gobierno local “viola la ley”, al no hacer pública la decisión de la Asamblea Legislativa local que, “por unanimidad” aprobó la iniciativa que pone fin a los espectáculos públicos con mamíferos marinos. La aspirante “ecologista” destacó que es la primera vez en 20 años que su partido tiene una candidatura propia, misma que basará en una alternativa de cambio enfocado a la prevención y la recuperación de espacios públicos. Como ejemplos, propuso conectar transporte estructurado en colonias que lo carecen, además de instalar estacionamientos para bicicletas y automóviles cerca de las estaciones. También propuso crear un fideicomiso que promueva la inversión en la capital.Purificación Carpinteyro, candidata del partido Nueva Alianza, inició su campaña en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, donde exigió transparencia y legalidad en el manejo de los recursos asignados por la reconstrucción. Entre sus primeras propuestas ofreció “ejercer un gobierno con cero corrupción y total transparencia en el ejercicio de los recursos públicos” y que, de ganar, su gobierno tendría una “gran alianza” con los trabajadores de la educación.