Arrecia pugna entre Barrales y Arriola por presunta posesión de edificio no declarado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La pugna que inició ayer entre los candidatos a la jefatura de gobierno, Alejandra Barrales y Mikel Arriola, por un supuesto inmueble que no aparece en la declaración patrimonial de la perredista, arreció hoy, luego de la presentación de un documento donde supuestamente se acredita la posesión de dicho edificio. El equipo de campaña del extitular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entregó a la prensa copias de tres documentos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio –un aviso preventivo, una cancelación por caducidad de anotaciones preventivas y un folio–, en los que supuestamente se menciona que la candidata de la coalición “Por la CDMX, al Frente” es copropietaria de un edificio ubicado en Calzada de la Viga, delegación Iztacalco. Patricio Caso, jefe de campaña del candidato del PRI, presentó los documentos y enfatizó en el presunto “crecimiento inexplicable” del patrimonio de la exfuncionaria del gobierno local desde el 2012, a quien calificó de “mentirosa”. Y lanzó: “Que de una buena vez nos vaya diciendo qué es todo lo que tiene porque, de verdad, no hay más que hacer una búsqueda en el Registro Público para darse cuenta que ella miente constantemente. Alejandra Barrales es como la sábila: diario le encuentran nuevas propiedades”. Tras un recorrido por la colonia San Felipe de Jesús, en la delegación Gustavo A. Madero, la exsenadora reviró al decir que eran “actos desesperados” de Arriola por “querer llamar la atención". En entrevista con la prensa, agregó: “No voy a hacerle la campaña al último lugar de las encuestas. Todo lo que se conoce de mi patrimonio está informado desde hace muchos años”. Más tarde, en un mitin en la colonia Luis Donaldo Colosio -de la misma demarcación-, pidió a los asistentes que le “ayuden a difundir entre la gente que en esta competencia solamente hay dos opciones. La competencia está entre dos mujeres. No se hagan bolas con fantasías de Mikel y todas estas historias que andan contando. Ustedes saben que el PRI está de salida y, sin duda, el territorio que menos lo tolera se llama Ciudad de México”. En su recorrido, Barrales también arreció contra la candidata de Morena-PES-PT, Claudia Sheinbaum, al asegurar que su propuesta de Cablebus fue una iniciativa del exjefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Además, ante la denuncia de que en su campaña se usa a agremiados del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México como “brigadistas”, dijo: “Recuerden que vengo del ámbito sindical, recuerden que tengo muchos amigos sindicalistas. Van a seguir llegando muchos más porque son más de 20 años siendo (sic) aliada de los trabajadores. Y claro que los trabajadores van a ser aliados de la próxima jefa de gobierno, porque saben que conmigo les va a ir mejor, conmigo van a mejorar en salarios y prestaciones”.Claudia Sheinbaum visitó las delegaciones Benito Juárez y Álvaro Obregón, aunque en esta última canceló un recorrido por las fuertes lluvias que se registraron esta tarde. En las colonias Olivar de los Padres y Puente Colorado, la morenista prometió a la construcción de un Cablebus para mejorar el traslado desde las zonas altas hacia la red del Metro. Además, se manifestó “optimista” porque los resultados de las encuestas a nivel local y federal posicionan a la coalición “Juntos Haremos Historia” en primer lugar. Y se ufanó: “Este año sí se nos va a hacer: Andrés Manuel va a ser nuestro presidente”. Luego, arengó: “Tenemos que darle muchos votos a Andrés en la ciudad y la manera de hacer esto es diciéndole a la gente que salga a votar el 1 de julio. Mientras más gente vote, vamos a derrotar el fraude y vamos a derrotar la compra de voto”. La extitular de Tlalpan también lamentó el asesinato de tres estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y demandó justicia para las víctimas y el esclarecimiento del crimen. Este jueves también inició el primer acto de campaña del candidato a la jefatura de gobierno del Partido Humanista, Marco Rascón, quien, acompañado de Cuauhtémoc Cárdenas en la Plaza Solidaridad, propuso que el 19 de septiembre se reivindique como “El Día de la Ciudad de México” para recordar la solidaridad comunitaria que vivió la capital tras el sismo del año pasado.