Visita de Mikel Arriola a la Ibero causa enfrentamientos entre estudiantes; sale escoltado (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La visita de Mikel Arriola, candidato del PRI a la jefatura de gobierno de la capital, a la Universidad Iberoamericana (UIA) generó enfrentamientos entre la comunidad universitaria la mañana de este miércoles, cuando lo mismo le gritaron “¡La Ibero no te quiere!” que “¡La Ibero te ama!”. El momento de mayor tensión se registró alrededor de las 11:00 horas, cuando los estudiantes pasaron de los gritos a favor y en contra del exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a los empujones. Casi al término de la tercera ronda de preguntas -en la que al menos siete alumnos calificaron sus propuestas de “tradicionales” y cuestionaron su gestión al frente de dependencias públicas- se desató la trifulca afuera del auditorio “José Sánchez Villaseñor”. Un grupo de alumnos, con credenciales en mano, pancartas y algunas banderas arcoíris de la comunidad LGBTTTI, exigió que el representante del PRI se quitara la chamarra con colores e imagen institucional de la UIA mientras coreaba “¡Fuera PRI de la Ibero!”, “¡La Ibero no te quiere!” y “¡Homófobo!”. En algunos de sus mensajes se leía: “Mikel, retrógrada, la familia ya cambió”. [video width="848" height="480" mp4="https://cdn.proceso.com.mx/media/2018/06/WhatsApp-Video-2018-06-06-at-14.02.13.mp4"][/video] Justo al lado de este grupo, otros universitarios se posicionaron de manera contraria. “¡Mikel la Ibero te ama!”, “¡La chamarra te queda de huevos!”, le gritaban. En el momento, también hubo reclamos verbales entre estudiantes. “¡Fuera acarreados, ¿cuánto te pagaron?”, decían unos. “Yo voy a votar por él”, respondía otros. “Si me gritas, yo también puedo gritar más alto”, se reclamaron entre ellos. Dentro del auditorio, los gritos hicieron eco. Sin embargo, el exfuncionario federal se limitó a responder las preguntas de los jóvenes, aunque no pudo evitar el rostro enrojecido. Los gritos se incrementaron cuando terminó el encuentro. Los alumnos se arremolinaron en el acceso principal de auditorio, por lo que fue necesario que el cuerpo de seguridad privada de la UIA protegiera la salida del aspirante priista. Entre empujones, ambos grupos rodearon al candidato y lo siguieron hasta la cabina de Radio Ibero, donde ofreció una entrevista exclusiva. [caption id="attachment_537367" align="alignnone" width="682"]Foto: Benjamín Flores[/caption] Los alumnos en favor y en contra de Arriola permanecieron en el inmueble en espera de la salida del priista. Los gritos no cesaron. En este punto, dos estudiantes se golpearon. Otro más intervino y pidió el diálogo. Lo mismo hizo el profesor del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales, Enrique Gutiérrez. Luego de 20 minutos, el candidato salió. El encontronazo llegó a tal punto que Mikel Arriola dejó el inmueble sin dar entrevista a los medios de comunicación que siguen su campaña, mientras que los elementos de seguridad limitaron la salida de los estudiantes que pretendían acompañarlo hasta su automóvil. Una vez que el abanderado del PRI se fue del recinto universitario, los grupos estudiantiles se deshicieron. La de hoy fue la segunda vez que estudiantes de la UIA se manifiestan contra un candidato del PRI que visita sus instalaciones en plena campaña electoral. En mayo de 2012, Enrique Peña Nieto fue abucheado por la mayoría de los estudiantes, al grado de que se vio obligado a esconderse en los sanitarios hasta que personal de seguridad lo protegió para que saliera del campus. A partir de esa manifestación, surgió el movimiento “Yo soy 132”.