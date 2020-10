Morena interpone 8 denuncias por anomalías durante jornada electoral: César Cravioto

CIUDAD DE MEXICO (apro).- Antes del cierre de casillas, la coalición Juntos Haremos Historia en la Ciudad de México interpuso ante la FEPADE ocho denuncias por anomalías registradas durante la jornada electoral, informó el vocero César Cravioto Romero. En rueda de prensa para dar un balance antes del cierre de la jornada electoral, Cravioto Romero informó que, con las quejas presentadas este domingo, suman 250 querellas ante la fiscalía especializada por la coalición Morena-PT-PES en esta capital desde que arrancaron las precampañas hasta este domingo. A nombre de la alianza, que impulsa a Claudia Sheinbaum Pardo a la jefatura de gobierno, el vocero consideró como “inaudito” que, a un par de horas de que cerraran las casillas, 113 no se reportaran abiertas y que la tardanza en la instalación fuera generalizada, lo que “habla de un problema organizativo del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM)”. Cravioto Romero destacó que, mientras en “en el reporte del INE estados tan complicados como Tamaulipas tienen un reporte de 100% de casillas instaladas, en la Ciudad de México se tiene 98%, situación que no se había dado en las últimas tres elecciones a jefe de gobierno”. En cuanto a las anomalías, el también coordinador de los diputados de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal destacó que las delegaciones con mayores reportes son: Cuajimalpa, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Coyoacán y Milpa Alta.En esas demarcaciones lo que prevaleció durante la jornada fue “la compra del voto, la presión en territorio y la utilización de recursos de procedencia que no conocemos para incidir en los votantes”, acusó el morenista. Según un listado de denuncias, el voto se cotizaba entre 200 pesos en la Gustavo A. Madero y hasta mil 500 en Iztapalapa, mientras que en Milpa Alta hubo casos de ciudadanos que fueron golpeados al negarse a vender su voto. De acuerdo con datos de la plataforma de juegolimpio.mx, se recibieron 70 quejas, mismas que, según Cravioto Romero, “están siendo atendidas para judicializarlas, para que no se queden en la impunidad, se les va a dar seguimiento puntual”. Luego celebró que durante las primeras horas de la jornada electoral se haya registrado una alta participación ciudadana, lo que “es una buena señal, lo cual da indicios de que los habitantes de la Ciudad han decidido votar masivamente y, ante la compra de voto, la utilización del aparato gubernamental y la violencia que se quiere dar en algunas zonas, no hay mejor antídoto que la gente salga a votar masivamente”. Durante la conferencia de prensa, también se dio un reporte sobre la inhibición frente a la compra y coacción del voto en las delegaciones Coyoacán y Venustiano Carranza, gracias a la presencia de observadores internacionales que acudieron a sitios donde había denuncias sobre ese delito y, al presentarse, se suspendía la actividad irregular. De la misma manera, Tania Enríquez de la plataforma juegalimpio.mx, destacó que la mayor parte de las denuncias ciudadanas presentadas tiene que ver con compra de voto y extorsión. Alfonso Suárez del Real, coordinador de la campaña de Sheinbaum Pardo, acotó que, mientras la coalición recibió varias denuncias, el IECM reportó sólo seis casos, siendo el más grave el robo de boletas en Iztapalapa.