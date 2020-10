Barrales admite triunfo de Sheinbaum y ofrece trabajar 'para que le vaya bien a la ciudad”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La candidata al gobierno capitalino por la coalición Por la Ciudad de México al Frente, formada por PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, reconoció el triunfo de su contrincante de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo. "Yo soy una demócrata y voy a seguir trabajando para que en esta ciudad se respete la voluntad ciudadana. Me da mucho gusto y me siento parte de este logro, el saber que es una mujer quien va a quedar como jefa de gobierno electa”. Sin duda, prosiguió, representa un triunfo para todas las mujeres, no solamente capitalinas, sino del país entero. Por eso quiero reconocer este triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo, también felicitarla, sin duda, y decirle que vamos a estar trabajando para que le vaya bien a esta ciudad", señaló. En un mensaje difundido después de la medianoche, Barrales dijo que estará vigilante para que le vaya bien a la ciudad y le deseó éxito a la morenista. "Necesitamos que le vaya bien a esta ciudad y por eso vamos a seguir trabajando", señaló y agradeció a los capitalinos por salir a votar. Al inicio de su mensaje, reconoció que, de acuerdo con las cifras proporcionadas por el INE, el resultado de la elección en la Ciudad de México no le favorece. "Quiero también reconocer que este conteo rápido preliminar que nos ha compartido la autoridad electoral no nos es favorable", admitió, aunque comentó que seguirán pendientes al conteo de los votos y la definición por las alcaldías y las diputaciones. Mientras tanto, aseguró, “con el brazo izquierdo en alto” seguirá trabajando para que le vaya bien a la ciudad. También hizo extensivo su agradecimiento a la candidata de Nueva Alianza, Purificación Carpinteyro, quien le dio su apoyo en días pasados e, incluso, al emitir su voto a las 12:30 del domingo, la perredista la acompañó a sufragar y, ahí, Carpinteyro reiteró su apoyo a Barrales.