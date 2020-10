El cambio falso y voluble de Donald Trump

WASHINGTON (apro).– El repentino cambio de Donald Trump de que ahora sólo quiere deportar a “a los indocumentados malos”, y permitir que “los buenos” puedan regresar a Estados Unidos, e, incluso, regularizar su estatus migratorio, es falso y nadie se lo cree. El giro no es genuino, de eso no hay duda. El candidato presidencial republicano es una racista y así lo tiene catalogado la comunidad hispana y afroamericana de los Estados Unidos. Hasta el pasado 21 de julio, el día en que concluyó la Convención Nacional Republicana en la cual Trump fue ungido como candidato presidencial, el multimillonario y polémico empresario proclamó ante sus huestes que lo respaldan, que si lo hacen presidente deportará a los 11 millones de inmigrantes indocumentados. A todos, con una “fuerza de deportación” que no tendría miramientos ni contemplaciones humanitarias. Las encuestas nacionales sobre la tendencia electoral hacia las elecciones presidenciales del martes 8 de noviembre, colocan a Trump debajo de la candidata presidencial demócrata, Hillary Rodham Clinton, con un promedio de 12 puntos porcentuales. Las estadísticas recolectadas por los encuestadores sobre la tendencia electoral de los estadunidenses, sostienen que entre estos votantes, los que pertenecen a la minoría hispana, en un 85% rechazan a Trump como candidato presidencial. Esto fue lo que detonó el cambio tan falso y voluble de Trump sobre su posición antimigratoria, no el análisis humanitario sobre el asunto; como lo está justificando la dirigencia de su campaña presidencial. Es del conocimiento del Partido Demócrata y del Republicano que los comicios presidenciales de noviembre podrían ser definidos por el voto de los hispanos. Para ser presidente de Estados Unidos, un candidato requiere 218 votos de los 435 del Colegio Electoral, repartidos entre los 50 estados del país. De acuerdo con la Oficina Nacional del Censo, en la composición demográfica en los estados de Arizona, Nevada y Nuevo México, la comunidad hispana es una fuerza electoral imponente. Arizona con 11 votos del Colegio Electoral, Nevada con 6 y Nuevo México con 5, suman 21 votos en total. Un número nada despreciable para Clinton ni para Trump. En Florida no hay duda, los hispanos son mayoría electoral y en esa península de los Estados Unidos hay 29 votos del Colegio Electoral. Es decir, en sólo 4 estados donde los hispanos pueden determinar el peso de la balanza se concentra casi el 25% de los votos del Colegio Electoral que se necesitan para ganar la Casa Blanca. Otro dato que explica el replanteamiento ficticio de la política migratoria de Trump, es el vaticinio de que los 20 votos del Colegio Electoral que tiene el estado de Pensilvania, podrían ser definidos por los sufragios de los electores hispanos. ¡Hagan cuentas! La revisión de la estrategia migratoria en la campaña de Trump no la hizo él, sino sus asesores; son ellos los que están conscientes de la realidad electoral y no el multimillonario que sigue con la idea de construir una “gran muralla” en la frontera con México. Como a una máquina reproductora de audio, sus asesores le meten una cinta a Trump para que ahora diga que ya no habrá una fuerza de deportación para sacar a 11 millones de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, Trump es Trump y es un racista. La entrevista que concedió el jueves 25 de agosto el candidato presidencial republicano al periodista Anderson Cooper, para el programa AC360, de la cadena de televisión CNN; desnudó su posición antimigratoria e intolerante. Cuando Cooper lo cuestiono sobre “su cambio” en términos de las deportaciones de indocumentados, Trump enérgico y molesto respondió: “no he cambiado, no hay cambio”. A Cooper le contestó Trump, el autentico, no al que minutos después le embobinó la cinta que le metieron sus asesores de campaña, y con un tono de voz diferente, corrigió y dijo que deportaría “solamente a los malos, a los jefes de pandillas y cárteles de la droga (sic)” Señor Trump, el daño ya está hecho. Los hispanos no le creen.