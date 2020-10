Ciudadano de Cancún obtiene amparo para ejercitarse sin cubrebocas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la asociación “Porque Yo Amo a Cancún”, Carlos Treviño Cázares, dio a conocer que se amparó para no ser aprehendido por no usar cubrebocas cuando conduce un automóvil, se baje del mismo o cuando hace ejercicio al aire libre. Es el segundo aprobado a nivel nacional.



El Primer Tribunal del Vigésimo Séptimo Circuito en Cancún, Quintana Roo, le concedió el amparo para que ni policías estatales o municipales lo detengan por no la mascarilla sanitaria, utilizada como protección para evitar la propagación del virus SARS-CoV2, causante de covid-19.

Treviño Cázares mencionó que en Quintana Roo “se han dado sucesos de abuso de autoridad por corporaciones policiacas y el ayuntamiento de Benito Juárez, en un acto de invasión de esferas exclusivas de la federación” y porque “reglamentó sanciones desencadenando una ola de interpretaciones vagas, tal es el caso como ser detenido por no usar cubrebocas al realizar ejercicio al aire libre o al conducir un vehículo”.

Por eso se amparó, dijo, porque “en más de una ocasión” la “policía Covid” intentó detenerlo cuando estaba trotando en la ciclovía por no usar cubrebocas, pero él argumentó que no se puede hacer ejercicio de mediano o alto impacto con mascarilla, porque representa un riesgo para la salud.

También lo detuvieron elementos de tránsito en diversas ocasiones porque no portaba el tapabocas mientras conducía, pese a ir solo. Los uniformados, dijo, le dieron argumentos sin sentido, sólo actuando porque tienen una placa y supuestas legislaciones aprobadas, pero inexistentes.

Con este amparo, añadió, busca que se cumpla con la Constitución, pues se debe pedir a la ciudadanía que siga las normas sanitarias de manera responsable, sin violentar los derechos humanos con la excusa de estar en una pandemia.

ud83dudce2 Si te ejercitas en espacios abiertos ud83euddd7u200du2640ufe0fud83cudfcbud83dudeb4u200du2640ufe0fu26f9ud83cudfc3u200du2640ufe0fno uses cubrebocas, ud83dude37 es por tu salud. La Constituciu00f3n y la lu00f3gica... Posted by Porque Yo Amo A Cancu00fan. A.C on Thursday, October 29, 2020

El primer amparo

El 1 de mayo pasado, el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gabixha (Código DH) anunció que el juez Decimoprimero de Distrito le concedió un amparo contra el uso obligatorio de cubrebocas en Oaxaca, como lo decretó el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, porque tendría que imponer cárcel y multa a quien no lo usara en la vía pública, como parte de una medida sanitaria contra el covid-19.

Poco antes, el 29 de abril, la diputada federal de Morena Laura Imelda Pérez y la Red Jalisciense de Derechos Humanos interpusieron un amparo contra el acuerdo emitido el 19 de abril por el gobernador Enrique Alfaro, en el que hace obligatorio el uso de cubrebocas en el transporte público y en la vía pública de Jalisco, pero no se dijo si éste fue sobreseído, por lo que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En Michoacán también se presentó otro amparo contra el decreto emitido el 20 de abril por el gobernador Silvano Aureoles para obligar al uso de cubrebocas, porque viola la libertad de tránsito y la libertad personal. Fue desestimado y también llegó a la SCJN.