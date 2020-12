Camino rural en Oaxaca, ejemplo para constructoras e ingenieros: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El presidente Andrés Manuel López Obrador puso como ejemplo a empresas constructoras, técnicos y funcionarios públicos el camino rural que inauguró en el municipio de Santa Ana, Oaxaca.

En los seis kilómetros de construcción de que consta el camino, se invirtieron 27 millones de pesos, es decir, cada kilómetro requirió de 4 millones 500 mil pesos, presumió el mandatario.

“Es admirable lo realizado por la gente de Santa Ana, por sus mujeres, los hombres, las familias que construyeron este camino.

“Es su obra, el gobierno sólo aportó el presupuesto, que es dinero del pueblo. Es una gran satisfacción ver cómo se aplicó bien el recurso que se destinó en la construcción de este camino. Es un ejemplo para empresas constructoras y para gobiernos, para técnicos, funcionarios públicos.

“Ahí le dejo de tarea a los técnicos, a los ingenieros, que hagan la cuenta y que vean la calidad del camino; con buen material, de concreto, con cunetas, con obras de drenaje, bien hecho.

“También es admirable el que se haga esta obra y que el presupuesto quede en las mismas comunidades, porque aquí se da el trabajo y se beneficia a la región, se reactiva el comercio, se reactiva la economía.

“Tiene esta obra un efecto multiplicador: se hace el camino para comunicar a la cabecera municipal de Santa Ana, se da empleo y se reactiva la economía.

“Es muy importante destacar que esto es posible por la organización social y comunitaria de los pueblos de Oaxaca. No es fácil de aplicar esto mismo en otros municipios del país, porque no hay la organización comunitaria, no existen los gobiernos de usos y costumbres, no existe el tequio, la ayuda mutua, lo que hay en Oaxaca, que han conservado por siglos.

“Esto es algo excepcional, es como una gran isla en el país y en el mundo, es algo único”, subrayó en el discurso inaugural de la obra comunitaria.

Santa Ana es un pequeño municipio de alrededor de dos mil habitantes y una extensión de poco más de 50 kilómetros cuadrados, ubicado en la región sur de la Sierra Sur del estado.