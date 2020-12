Al menos 31 millones de mexicanos han estado expuestos al covid, 70% sin síntomas, revela encuesta

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) dio a conocer los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), según los cuales 31 millones de mexicanos (25%) de la población total) han estado expuestos al virus SARS-CoV-2 desde el inicio de la pandemia en el país.

La mayoría de las personas contagiadas ni siquiera se han percatado de que son fuentes potenciales de contagio porque no presentan síntomas, explicó el director general del INSP, Juan Ángel Rivera Dommarco.

De acuerdo con el reporte, únicamente 20% de la población contagiada presentó síntomas compatibles con el virus y 10% registró “algún síntoma”.

En cambio, resalta la encuesta, 70% no presentó ninguna sintomatología, lo que, a decir de Rivera Dommarco deja en claro que el grueso de la población está en una situación de riesgo de contraer el virus.

“El 75% de los mexicanos no tenemos inmunidad contra el covid, es un porcentaje altísimo, son casi 100 millones de personas, de modo que no debemos descuidarnos, no debemos bajar la guardia”, dijo.