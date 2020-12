Vacunación se extenderá de la CDMX a la megalópolis y luego al resto del país: López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que el 4 de enero de 2021 llegará otro embarque de la vacuna contra covid-19 elaborada por Pfizer y BioNTech con un poco más de 53 mil dosis y cada semana, de manera sucesiva, arribarán otros pedidos con cantidades mayores, para tener en total poco más de 480 mil dosis.

“Nos extenderemos a la zona metropolitana del Valle de México por la misma razón, complementa la mayor cantidad de unidades, casos y hospitalizaciones covid y es la zona de mayor actividad epidémica. Sin pausa, de manera continua, nos empezaremos a extender del centro a la periferia, a partir del valle de México para extenderlos a la megalópolis”, explicó en la conferencia de prensa vespertina sobre covid-19.

Hasta el día hoy, al corte de las 14:00 horas, el gobierno mexicano ha aplicado 18 mil 529 vacunas, indicó.

“Hoy es el cuarto día, también desde el lunes 28, desde muy temprano, a las 6 de la mañana, se retiraron los paquetes de las aduanas respectivas en la Ciudad de México y Monterrey. De ahí fueron desplazadas a Saltillo, donde estaba programada la calibración para la zona norte. En la zona centro se desplazaron hacia el Heroico Cuerpo Militar donde inicia el proceso de desempaque”, señaló.

Al día de hoy suman 18,529 personas vacunadas contra el virus SARS-CoV-2. En esta fase de calibración, correspondiente al personal de salud de hospitales COVID, tenemos noción del trabajo en campo para las siguientes etapas de la vacunación: pic.twitter.com/2tr8WD3F3d — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) December 30, 2020

Respecto a cuándo llegará la vacuna a los estados, reiteró que se realizará conforme lleguen los embarques y “aproximadamente en el embarque que llegará el 18 de enero ya será suficiente para expandirnos a los estados restantes, simultáneamente, a las 32 entidades federativas prioritarias”, señaló.

Estimó que con la cantidad de dosis adquiridas a Pfizer y BioNTech, durante enero, serán suficientes para cubrir al personal de salud completo y en un traslape, sin interrupción, tal como vayan llegando los embarques de dosis, empezará la fase dos, la cual consiste en vacunar a la población adulta mayor: 80 y más y así sucesivamente. Además, se cubre a la población que tiene comorbilidades, añadió.

Razones éticas

Por otro lado, indicó que, por el momento, las mujeres embarazadas o población menor de 16 años no se pueden vacunar contra Covid-19 por razones éticas de la investigación en salud, ya que los menores de edad no deben ser, en ninguna parte del mundo, incorporados en los ensayos clínicos y de investigación iniciales.

“Al no existir evidencia científica sobre la eficacia en menores de edad y en mujeres embarazadas no se puede utilizar la vacuna en ellas”, admitió y respondió que a éstos grupos de personas les tocará vacunarse, es muy probable, sea a mitad del 2021 cuando diversas compañías productoras de vacunas covid-19 empiecen a completar ensayos clínicos secundarios o adicionales a los originales. Pfizer y Janssen ya lo están considerando, informó.

“En el momento que se tenga evidencia de la seguridad y eficacia en estas poblaciones, entonces se reevaluarán solicitudes de autorización de uso y si la evidencia es convincente, se les darán estas autorizaciones y se procederá al uso a menores de edad y embarazadas”, señaló.

La buena noticia para estos sectores es que durante la epidemia de covid-19 tienen un riesgo sustancialmente menor de complicaciones, aunque desde luego pueden existir casos con complicaciones.

“Aunque al inicio de la epidemia enfatizábamos nuestra preocupación de que las mujeres embarazadas pudieran tener un riesgo mayor, tal como ocurre con influenza, afortunadamente no ocurre con covid-19. Las mujeres embarazadas no tienen un riesgo especialmente alto comparadas con las personas de la misma edad que no estén embarazadas”, resaltó.

Aun así, resaltó que falta que lleguen otras vacunas a México, como la elaborada por CanSino, que México contrató entre 10 a 35 millones que, en este caso, una dosis es igual a una persona porque es un esquema de una sola dosis y estarán revisando con el gobierno chino, cuando así lo presenten, la documentación de sus ensayos clínicos.

“Como se conoce, en México, hay unos centros de investigación para el ensayo de CanSino, que al momento ha reclutado a poco más de 9 mil personas y, en su momento, lo ha comprometido CanSino para que ocurra la primera semana de enero para presentarnos el expediente completo derivado no sólo del ensayo en México sino en otros países, lo evaluaremos y ojalá la evidencia indique que es un producto seguro y eficaz”, añadió.

De ser así, resaltó, se tendrían 2 millones de dosis en enero, 3 millones en febrero y 3 millones en marzo.

“Esto nos dará una gran ventaja porque tendremos dos vacunas al mismo tiempo en capacidad de distribución y así seguiremos incorporando las otras vacunas comprometidas”, aseguró.