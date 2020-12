"Pórtate bien o ya verás", advierten a titular de la SDS en Yucatán por mega granja porcícola

MÉRIDA, Yuc. (apro).- “Pórtate bien o ya verás”, advirtió la asociación civil maya Kanan ts’ono’ot a la titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán (SDS), Sayda Melina Rodríguez Gómez, para reprocharle la simulación de inspecciones a la mega granja porcícola de Homún, con el aparente afán de revocar la suspensión judicial que le impide operar.



Recientemente, durante la última visita de inspección que la SDS realizó a la granja, la dependencia reportó que la planta de tratamiento de agua residual estaba lista para operar, con lo que sugirió que ya podía revocarse la suspensión judicial que la mantiene paralizada.

El litigio emprendido por los niños mayas de Homún --en reclamo a su derecho a la salud, al agua limpia y al medioambiente sano-- contra la mega granja, propiedad de Producción Alimentaria Porcícola (Papo), aparcera de Grupo Porcícola Mexicano (Kekén), fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dado que el caso puede establecer criterios legales para asuntos similares en el país.



En la carta para Rodríguez Gómez entregada hoy, la asociación civil maya Kanan ts’ono’ot (Guardianes de los Cenotes), constituida por la comunidad de Homún, plantea cinco demandas.

Precisa: “Aquí en el pueblo, cuando un niño es muy travieso le decimos: ‘donde que hagas eso, vas a ver’”. A veces pasa que los niños son muy traviesos y no hacen caso a la primera, por eso hay que recordarles y les decimos: ‘donde que lo vuelvas a hacer, vas a ver’”.



Tras recordar que la comunidad no olvida “que todo este relajo que está pasando en Homún empezó primero con la finada Seduma, que hoy día se hace llamar SDS y que ha seguido también con su relajo”, truena:

“¡Cómo fue posible que, con solo ir a ver, sin más, puedan haber dicho que la granja ya estaba lista para funcionar! Ahí fue corriendo Papo a decir que le dejen abrir su granja, y tuvimos que ir a recordarles a las magistradas por qué nos habían dado la suspensión.



“¡Claro, no fuimos solos! Nos abrazaron compañeros de varios pueblos mayas donde se acuerda primero la palabra. También nos acompañaron hermanos y hermanas de distintas organizaciones no sólo de México sino de distintos países ¡Cómo es posible que ellas y ellos sí entiendan el problema y se pronuncien, y ustedes en cambio, como gobierno estatal, hasta estén animando a que se abran más granjas de cerdos!”.



Hasta la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), subrayan, negó el permiso a las granjas porque no se les consultó a los pueblos originarios que serían afectados con su instalación, con lo que se vulneró su derecho a la consulta y a la libre determinación.



“La Secretaría de Desarrollo Sustentable aquí en Yucatán, en cambio, sigue en silencio con la boca tapada sin decir nada sobre estos temas, y hasta parece que intentó animar a la granja de Papo con aquella inspección que hizo en la que dijo que la granja ya estaba lista”.

Tampoco han olvidado, señalan, que hasta se negaron a reconocer como mayas a los inconformes.

“Ya nos cansamos. No puede ser que las autoridades que deben de cuidar el medio ambiente estén permitiendo que haya granjas que contaminan nuestro territorio, nuestra agua, nuestro aire, nuestra tierra”.

En su oficio, recalcan a la funcionaria estatal que no quieren “que sigan dando permisos a todos los megaproyectos que puedan lastimar al medio ambiente”.

Además, exigen: “ya es hora de que revisen los permisos y las manifestaciones de impacto ambiental que dieron en otros tiempos, como el de Homún, y que los cancelen, así ya se acabaría el problema.

“Les exigimos y les recordamos que es su responsabilidad reparar el daño que han causado otras granjas, porque ya nos contaron otros hermanos y hermanas mayas cómo estuvieron rebosando las granjas en otros pueblos con tanta lluvia”.

Advierten que la comunidad estará muy atenta de lo que hace la SDS, “sobre todo de cómo actuará en los juicios que hay de Homún, porque si llegaran a darle otro documento que le sirva de pretexto a Papo para querer abrir la granja, aun cuando los juicios siguen, entonces descaradamente se reafirmaría la violación que hacen a nuestros derechos”.

Finalmente, señalan que Homún, junto con otros muchos pueblos originarios que están inconformes, procederán para poner freno a los atropellos e irregularidades, porque “ya es hora” de que se les respete como pueblo maya y su derecho a decidir cómo quieren vivir sus comunidades.



“Acá en Homún, siempre estaremos dispuestos para conversar este problema, pero manteniendo con firmeza nuestra dignidad como pueblo. Esperamos que pronto reconozcan nuestros derechos y realicen su deber de garantizar nuestro derecho al medio ambiente sano, pero sobre todo al derecho a la libre autodeterminación que tenemos por ser un pueblo maya. Mientras eso sucede seguiremos en la lucha”.