Mexicano comete feminicidio en Aguascalientes, se fuga y perpetra otro en Chile

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Itzel Monroy, de 17 años de edad, fue asesinada en 2009 en Aguascalientes por su expareja, Carlos Humberto Méndez González, quien logró fugarse por las omisiones de la entonces Procuraduría estatal, que tardó seis años en girar la orden de aprehensión.

Once años después, en diciembre pasado, el mismo Carlos Humberto, bajo la identidad de Igor Yaroslav González González, asesinó a la joven María Isabel Pavéz, de 22 años, en Chile, según reportó este jueves El Diario de Morelos.

De acuerdo con el relato de la familia de Itzel, la joven fue asesinada el 9 de abril de 2009 y un día después obtuvieron el detalle de llamadas desde su celular, que Carlos Humberto robó.

Ahí identificaron llamadas a Ciudad Juárez, Chihuahua, pero la entonces Procuraduría General de Justicia de Aguascalientes rechazó solicitar la ficha roja de Interpol, pues dudó que el feminicida intentara viajar a Estados Unidos debido a que no tenía pasaporte.

Meses después, la Procuraduría de Aguascalientes le informó a Héctor Monroy, padre de Itzel, que el asesino podría estar en Durango o Oaxaca, por lo que pensaron que tendría planes de cruzar hacia Guatemala.

“La policía de Aguascalientes siempre se vio omisa y con muchas dilaciones en la persecución del sujeto. La muestra es que tardaron seis años en girar la orden de aprehensión, lo que dio tiempo más que suficiente para que el sujeto escapara con mucha facilidad”, dijo Héctor en entrevista con Milenio.

Carlos Humberto ingresó con un pasaporte falso a Chile en octubre de 2009, bajo el nombre de Igor Yaroslav González González, aunque la familia de Itzel lo supo hasta que, en diciembre de 2020, se enteraron del asesinato de la estudiante de obstetricia, María Isabel Pávez, de 22 años de edad.

Lo supieron luego de que Mildred, hermana de Itzel, recibió mensajes de Facebook con fotos y la noticia del asesinato en Chile. Decidieron contactar a Brenda Pavéz, hermana de la víctima, quien difundió la historia en redes sociales para corroborar si se trataba de la misma persona.

La policía chilena terminó por confirmar que era el mismo asesino.

“Nos quedamos helados al saber que era el mismo sujeto, se volvió a abrir la herida, fue muy doloroso ver a la familia chilena vivir algo que para nosotros ya era conocido, nuevamente llegaron los acontecimientos que sucedieron con mi hija, aunque la hemos trabajado todos estos años fue muy duro enfrentarse otra vez a esta situación”, explicó Héctor Monroy.

11 años prófugo en México; 14 días en Chile

La Policía de Investigaciones (PDI) de Chile detuvo a Carlos Humberto el 6 de enero de 2021, apenas 14 días después de que cometió su segundo asesinato.

Fue acusado de los delitos de feminicidio, falsificación de identidad y uso de pasaporte falso.

Héctor Monroy relató a Milenio que la familia de la víctima chilena siempre se mostró confiada en la policía de su país.

En cambio, en México la Fiscalía y la policía ministerial de Aguascalientes no se han comunicado con la familia para informarles de la detención o del proceso contra Carlos Humberto en Chile.

Incluso, dice, la PDI chilena se comunicó con él para obtener información del homicidio cometido en Aguascalientes, ya que las autoridades mexicanas no respondieron a su petición de información para presentar el expediente en la primera audiencia.

“Ni la policía ministerial, ni el fiscal general del estado se han dignado a llamarme ni siquiera para avisarme; todo lo contrario, fue el encargado de la investigación en Chile quien me informó sobre la detención de Méndez, y la fiscal Marjorie Carrillo también se contactó conmigo para que le proporcionara información inicial, ya que aún no tenían contacto con México; solicitaron información, pero no les llegó nada”, explicó.

Es por ello que el padre de Itzel prefiere que Carlos Humberto sea juzgado y encarcelado en Chile, donde “se inició la justicia realmente para nosotros con la detención y la captura de este sujeto así es que qué mejor que cumpla su sentencia allá”, señaló.