Médico que sugirió provocar trombosis a AMLO violó normas éticas: Sánchez Cordero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, estalló en contra del cardiólogo Diego Araiza Garaygordobil, quien publicó un tuit con instrucciones para provocar una trombosis al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el domingo dio a conocer que tiene covid-19.

“Fue lamentable, la verdad, fue muy lamentable y yo creo que ha violado un código de ética médica elemental y es reprobable su conducta. A mí me lastimó y molestó muchisísimo este tipo de violencia, porque es violencia y no solamente es violencia, es violación a normas esenciales éticas que un medico debe de respetar. Me enoja mucho, para qué te sigo diciendo más”, expresó.

En la conferencia mañanera de este jueves, se abordó el caso y Sánchez Cordero dijo que a pesar de que el gobierno federal promueve y respeta la libertad de expresión, “hay limites”.

“Todos los derechos, todos, a pesar de que hemos nosotros dicho siempre que la libertad de expresión es libérrimo, tiene límites, todos los derechos tienen límites y el límite es cuando afecta a los derechos de terceros”, remató la funcionaria federal.

Poco después de que el presidente informara que dio positivo a la prueba de coronavirus, el cardiólogo Diego Araiza Garaygordobil publicó un tuit en el que sugería suministrar hidroxicloroquina y azitromicina al mandatario para provocarle una trombosis venosa o insuficiencia renal aguda.

Araiza Garaygordobil se ha desempeñado en el Instituto Nacional de Cardiología y en el hospital Médica Sur y forma parte de la Mesa Directiva 2020 - 2022 de la Sociedad Mexicana de Cardiología, y tras la publicación mencionada dejó de ser embajador de la Sociedad Europea de Cardiología.