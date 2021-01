Ivermectina y azitromicina no sirven para el tratamiento contra el covid-19: especialistas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Especialistas de varios institutos nacionales de salud advirtieron hoy que la ivermectina y la azitromicina no sirven para el tratamiento contra el covid-19, por lo que pidieron a la comunidad médica no recomendar ni aplicar esos antibióticos a sus pacientes.



A través de un comunicado de prensa, el Panel Multidisciplinario de Expertos (PME) de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE) señaló que esos dos medicamentos no deben aplicarse en “ninguna” de las “etapas” del tratamiento contra el coronavirus.



La ivermectina se debe usar sólo para “ensayos clínicos controlados”, mientras que la azitromicina no ha demostrado tener eficacia para tratar enfermedades virales como el coronavirus, indicaron.

En tal sentido, pidieron a los médicos prescribir sólo medicamentos que tengan “sustento científico” y “basados en la mejor información disponible”. Y cuando se llegue el caso de prescribir medicamentos “sin evidencia comprobada”, los médicos deben hacerlo “saber al paciente”.

Por último, los especialistas del PME exhortaron a la población en general a seguir las medidas “no farmacológicas” de prevención de contagios: uso adecuado del cubrebocas, distanciamiento social, evitar lugares concurridos, lavado de manos y uso de gel antibacterial.