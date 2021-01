Gobierno de Veracruz volverá a reestructurar deuda, asegura Cuitláhuac García

XALAPA, Ver. (apro).- El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, anunció que se volverá a reestructurar la deuda pública de Veracruz, la cual desde el sexenio del priista Javier Duarte de Ochoa -periodo 2010-2016- sobrepasa los 40 mil millones de pesos.

García Jiménez expuso que harán un pago a capital de 2 mil 9 millones de pesos, pero -dijo- hasta 2024 -justo el año en que concluye su gestión- de la “deuda histórica” de Veracruz por más de 41 mil millones de pesos.

En rueda de prensa, en el auditorio Silvestre Moreno Cora de Palacio de Gobierno, García adelantó que la emergencia sanitaria por coronavirus obliga a hacer el pago a capital hasta esa fecha y, de paso, solicitar un nuevo préstamo de 2 mil millones de pesos para diversos compromisos financieros de Veracruz.

Este préstamo tendrá que ser autorizado por el pleno del Congreso del Estado en un año en el que proceso electoral ya arrancó.

Los antecesores de Cuitláhuac García, el panista, Miguel Ángel Yunes Linares y el priista, Javier Duarte de Ochoa -hoy en prisión cumpliendo una condena por lavado de dinero y asociación delictuosa- también hicieron restructuración de los pasivos de Veracruz, sin embargo, ninguno de los dos ha podido amortizar la deuda por debajo de los 40 mil millones.

En el sexenio del priista, Fidel Herrera -2004-2010- el pasivo indicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) marcaban un pasivo global superior a los once mil millones de pesos.

En su justificación, Cuitláhuac García insistió que la reestructuración de la deuda, la postergación del pago a capital hasta el 2024 y el préstamo inmediato, el cual tendrá que dar su visto bueno el Congreso local, no es deuda.

“No se endeuda al estado. No vamos a endeudar al estado, así como el presidente no va a endeudar al país, nosotros no vamos a endeudar al estado; es una situación emergente la que nos obliga a tomar esta decisión”, expuso.

García apeló a que desde hace dos años el gobierno que preside y los secretarios del gabinete hicieron un compromiso de austeridad y de saneamiento de las finanzas públicas.

“El pago (del préstamo que autorizará el Congreso) es en automático, 2 mil 9 millones de pesos, la deuda va a disminuir en capital, importante, la deuda ante bancos (sic). Tuvimos que tomar una decisión ante la pandemia que nos baja este número de presupuesto (sic)”.

García Jiménez dijo que entre ingresos y egresos, el gobierno de Veracruz redujo su presupuesto entre los ejercidos en 2020 y lo programado para el 2021; pidió a la ciudadanía confiar en que no habrá deuda, pues apeló a que el aparato estatal como ente financiero es monitoreado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.