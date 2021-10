El gobierno impugnará la orden del juez de vacunar contra covid-19 a todos los menores de 12 a 17 años

El gobierno federal no se niega a inmunizar a este sector de la población, dijo el presidente. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la resolución de un juez federal que ordena vacunar contra el coronavirus a menores de 12 a 17 años no es definitiva y que el gobierno federal va a impugnar ante las instancias judiciales correspondientes.

“Es una decisión de un juez, pero falta qué se resuelve en otras instancias, no es definitivo y cuando se presenta un amparo se protege a la persona que lo solicita, no se puede hacer extensivo”, señaló.

No obstante, dijo que el gobierno federal no se niega a inmunizar a este sector de la población, pero hasta el momento, enfatizó, no existe una recomendación médica en ese sentido.

En la conferencia matutina, el mandatario señaló que no es posible definir una política pública a partir del “interés de una persona o de un grupo”.

“Entonces para qué es el Estado y para qué es el Estado de bienestar, entonces legalmente esto se va a respetar, pero al mismo tiempo se va a ir a la instancia correspondiente para aclarar”, advirtió.

Al respecto, consideró que el gobierno federal será respetuoso de la legalidad pero sostuvo que la resolución del Juez Séptimo federal del Estado de México no es definitiva y extensiva a toda a la población menor de 17 a 12 años.

“No implica parar la vacunación, todas las vacunas, y vamos a atender esto, no es así porque se presentan recursos, es una instancia todavía, no es cosa juzgada, no está terminado el proceso”, indicó López Obrador.