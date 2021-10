Si la mayoría vota por que me vaya, me voy, aunque la consulta de revocación no sea vinculatoria: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque la consulta de revocación de mandato no alcance la participación requerida para ser vinculante “me voy”, dejo la Presidencia, sin ningún problema, afirmó este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Aunque no se llegue al 40%, que ojalá eso lo cambiemos después para reducir el porcentaje, si participa el 39% ya no tiene carácter vinculatorio. Por eso es que no van a llamar a que la gente participe, no quieren que se tenga el 40%. Pero si se tiene el 30%, y la mayoría, 51%, dice cambio, 49 dice se queda, me voy, porque no se puede gobernar un país como México sin autoridad moral”, afirmó en la conferencia mañanera.