AMLO se equivoca, en la UNAM cabemos todos: José Narro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exrector de la UNAM, José Narro, contestó a las críticas y acusaciones que hizo a la universidad por segundo día el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El académico aseguró que el mandatario se equivoca en su apreciación de que ha perdido su compromiso social y rechazó haber hecho proselitismo en su contra cuando estuvo al mando de la máxima casa de estudios.

“En la Universidad cabemos todos los que pensamos como pensamos y en la mayoría de los casos lo hacemos dentro de lo que está establecido y se puede hacer mediante el debate, mediante la discusión, mediante el ejercicio de la libertad para pensar, para decir y para actuar sin afectar a terceros, pero con absoluta liberta”, señalo Narro.

"Con toda franqueza lo digo, se falla cuando se sostiene que la Universidad Nacional Autónoma de México ha perdido ese compromiso social, no; una de las grandes vocaciones de la universidad es ayudar, contribuir a resolver los problemas de nuestra colectividad. Todos los universitarios debemos estar unidos alrededor de la casa de cultura del país que es a ver, es una de las grandes instituciones. La UNAM tiene sus antecedentes en 1551, no hay muchas instituciones que puedan decir esto, la UNAM lo puede orgullosamente señalar. La UNAM cambia todos los días, la UNAM es un caleidoscopio maravilloso.

“La Universidad está permanentemente en ajustes, sus planes y programas de estudio se transforman. A México le urge la convocatoria para atender los problemas seculares, los grandes asuntos y temas de México, la pobreza y la desigualdad, la ignorancia, el rezago escolar, el analfabetismo. A México le urge que nos pongamos de acuerdo para vencer los gravísimos problemas de desapego al Estado de derecho, de corrupción, de impunidad, de inseguridad y de violencia. Ahí es donde debiéramos todos concentrar nuestro esfuerzo, en crecer más y distribuir mejor. En acabar con muchos de los grandes problemas que venimos arrastrando por siglos”, subrayó en entrevista con Reforma.

Por segundo día consecutivo, López Obrador insistió que la UNAM se ha derechizado. Se refirió al exrector Narro por su militancia en el PRI y lo acusó de operar en su contra como delegado electoral de ese partido en Ecatepec cuando se desempeñaba como secretario de Salud del gobierno peñista.

“Cuando yo he tenido militancia, lo he hecho en uso de mis derechos y lo he hecho en los sitios y en los gobiernos que corresponden. Como autoridad universitaria, nunca hice proselitismo partidista de ninguna naturaleza, porque hubiera fallado a mis convicciones y finalmente, que yo tengo dos años y medio que renuncié a la militancia que tuve en el Partido Revolucionario Institucional”, dijo Narro al diario Reforma.

“Yo soy una gente que se considera demócrata, que se considera progresista, que soy liberal, que quiero ver en las libertades parte del motor del cambio de las sociedades y que está convencido que tiene la resolución de los problemas colectivos se tiene que hacer en paz, reconociendo a todos los grupos y sectores y por supuesto con pleno apego a la razón, al análisis, a la consideración. Yo soy una gente que cree en la libertad, que cree en la democracia y que cree en la superación de las personas y en la superación de las colectividades, y que a México le urge la unidad”, agregó.

Narro aclaró que si utilizó el término de “ninis", no fue de manera ofensiva como lo refirió el titular del Ejecutivo federal, sino que fue un término pronunciado en otras naciones.

“Yo jamás he usado el término de ‘nini’ como algo despectivo, como algo inadecuado para denostar a un sector de nuestra población y menos a los jóvenes, no es un término que yo hubiera acuñado. Es un término que se utiliza en muchos otros países y que se usa para acotar a aquel grupo generalmente de personas jóvenes de hombres y mujeres en nuestro país, más mujeres que hombres que no estudian y no trabajan”, respondió.

Dijo que como rector de la Universidad tuvo un debate público, abierto con las autoridades del momento, de la Secretaría de Gobernación y de Educación Pública porque no se quería reconocer que se trata de un problema serio que afecta a la juventud mexicana, a jóvenes de los 12 o de los 15 años y hasta los 29 que no estudian ni trabajan. “Ese es el asunto y que es un problema muy serio en nuestro país”, añadió.

En su respuesta a López Obrador insistió en que la UNAM forma a estudiantes en la diversidad de pensamiento, en las distintas corrientes y exhortó a los universitarios a unirse para atender los problemas persistentes en el país, en lo que consideró, autoridades y la sociedad en su conjunto deberían estar concentrados.

“En la UNAM no hay una corriente, no hay una sola forma de entender el mundo, la vida, el país, los problemas. En la UNAM por fortuna se cultiva con una gran y enorme libertad la diversidad de pensamiento. No hay una verdad única, no existe, en México ni en el mundo. No hay una doctrina, un pensamiento exclusivo. Cuando en los grupos, las sociedades se encierran, se encadenan a una sola forma de ver las cosas, se pierde libertad. La diversidad, la pluralidad, implica necesariamente por un lado libertad y por otro lado tolerancia, búsqueda de soluciones conjuntas a los problemas de las personas, de las sociedades”, refirió Narro.