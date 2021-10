AMLO responde a portazo en Huauchinango: “Tengo mi ángel de la guarda”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el portazo de ayer en Huauchinango, Puebla, cuando un grupo de damnificados por el huracán “Grace” dio un portazo en un evento de evaluación de daños en ese municipio, y aseguró que el pueblo de México es su ángel de la guarda, por lo que no teme enfrentar sucesos de ese tipo

“Esto es normal, son gajes del oficio. Imagínense cuántos años llevo así, y no sólo enfrentando portazos, sino pues situaciones más delicadas, y no pasa nada. La gente es muy responsable, y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer”, afirmó este lunes en la conferencia mañanera.

Añadió: “Tengo mi ángel de la guarda, que es el pueblo de México, entonces por eso puedo enfrentar cualquier situación adversa y por eso no traigo guardaespaldas ni me traslado en carros blindados y puedo ir a todos lados”.

AMLO pidió orden ante manifestantes que irrumpieron en Huauchinango, Puebla, mientras evaluaba apoyos por Grace con el gobernador Miguel Barbosa.

"A un ladito, ¿Me van a dejar hablar?¿Me van a respetar?". AMLO explicó apoyos directos, "se está ayudando como nunca". pic.twitter.com/NOQweu5DnV — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) October 3, 2021

López Obrador reiteró que su conciencia está tranquila y no teme nada, porque el pueblo de México es excepcional, respetuoso, un pueblo bueno y trabajador.

“Lo que pasó ayer fue eso: las organizaciones que recibían las láminas y despensas ya no pueden hacerlo porque todo el apoyo es directo y estas organizaciones se molestan (...) Ayer nos dieron un portazo. Las personas que ingresaron querían, muchos, plantear sus problemas, y otros inconformes por este método de entrega. Otros más, porque hay politiquería. Les explico de qué se trata y se resuelve el problema. Ojalá ya no vuelva a haber estos portazos", dijo.