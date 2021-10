García Vilchis desmiente a 4 tuiteros: AMLO usó Jetta en la CDMX, no una camioneta

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”, desmintió a cuatro tuiteros que difundieron que, en la gira de la semana pasada por la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador no viajó en su automóvil Jetta, sino en una camioneta.

La noticia, que calificó como “una mentira deliberada que se dio como un hecho sin desparpajo”, fue criticada por la servidora pública, quien compartió capturas de pantalla de publicaciones de los tuiteros “Vampipe”, “Axl”, “Cinthia Castillo” y “Chumel Torres”.

“Si no fuera porque es una falsedad que ha circulado mucho, no la pondríamos. Con motivo de la gira del presidente por la Ciudad de México, la semana pasada, circuló un ataque burdo al mandatario, con una mentira muy evidente, pero que se difundió mucho: que el presidente llegó al acto en un automóvil Jetta, pero que supuestamente no viajaba en ese auto, sino en una camioneta.

“Pero eso es totalmente falso, aclaramos que el presidente viaja en un auto compacto cuando está en la ciudad. Y aquí vemos algunos tuits de los que se reprodujeron”, señaló en la conferencia mañanera del presidente.

¿Qué publicaron los tuiteros?

El 30 de septiembre, “Vampipe” publicó un video de 1:17 minutos donde se burla de López Obrador, diciendo que “hizo un Quiadri, es decir, avanzar unos metros en un vehículo que no utiliza”.

Jajaja, @lopezobrador_ hizo “un Quadri”, es decir, avanzar solo unos metros en un vehículo que no utiliza.

pic.twitter.com/gwHFIFnmpC — vampipe ? (@vampipe) September 30, 2021

Al ser exhibido, este 6 de octubre, respondió a García Vilchis, preguntándole cómo quiere que no piense que es montaje si el Jetta “solo recorrió la distancia propia a su longitud. Es decir 4 metros y medio”, y añadió un clip de 30 segundos.

A ver, @_LizVilchis...



¿Cómo quieres que no piense que es montaje cuando el Jetta solo recorrió la distancia su propia longitud? Es decir, 4 metros y medio. pic.twitter.com/YNsmJYfSvo — vampipe ? (@vampipe) October 6, 2021

Después agradeció que gracias a García Vilchis lleva “dos mañaneras”, lo que le dio 100 puntos y lo colocó en el número 14, sin aclarar a lo que se refería.

¡¡Llevo 2 Mañaneras!! Gracias, @_LizVilchis. Eso me tiene con 100 puntos hasta ahora. Por lo que estoy como en el lugar número 14. — vampipe ? (@vampipe) October 6, 2021

“AXL” escribió el 29 de septiembre: “Milagro de la 4T, el mesías convirtió una suburban en jetta y viceversa”.

¡MILAGRO DE LA 4T, EL MESÍAS CONVIRTIÓ UNA SUBURBAN EN JETTA Y VICEVERSA!



Ojalá mi tahoe también se transformara en Jetta a la hora de ir a llenarle el tanque… pic.twitter.com/yZnbNN5qru — A X L ? (@SoloPorChingar_) September 29, 2021

Al ser mencionado en la mañanera, no respondió, solo retuiteó su publicación y todos los comentarios con alabanzas.

Por su parte, Cintia Castillo compartió el mismo video de “Vampipe” y escribió: “Deja me pasó (sic) de la Suburban al Jetta y me grabas como que vengo llegando…”, junto a su publicación anterior, con el mismo video, donde redactó: “La puritita simulación, ¿queda alguna duda de quién es el verdadero “LordMontajes?”

“Deja me pasó de la Suburban al Jetta y me grabas como que vengo llegando…” https://t.co/hwbKQQRciO — Cinthia Castillo (@yosoylocke) September 30, 2021

Por ser mencionada este miércoles, Cintia Castillo celebró volver a salir en la mañanera, junto a Chumel Torres y Vampipe. “Y no es por presumir, pero en la misma sección que difamaron a Max Kaiser”, publicó, junto a un clip de 26 segundos.

¡Goooey! Volví a salir en la mañanera, entre @ChumelTorres y @vampipe #UnaPlayeraQueDiga…

Y nos es por presumir pero en la misma sección que difamaron a @MaxKaiser75 uD83DuDE0E pic.twitter.com/YY8X39GdUl — Cinthia Castillo (@yosoylocke) October 6, 2021

Finalmente, Chumel Torres celebró: “Salía en la mañaneraaaaaaaaanomamen”.

Salí en la mañaneraaaaaaaanomamen pic.twitter.com/jJmw2p8QBj — Chumel Torres (@ChumelTorres) October 6, 2021

El tuit presentado por García Vilchis es del 1 de julio, con motivo del informe trimestral de labores de López Obrador, en el que el tuitero señaló: “López Obrador sale de su casa, da una vuelta en un Jetta y vuelve a entrar”.