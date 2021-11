AMLO avala que su secretario de Gobernación aspire a sucederlo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que su secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández tiene derecho a sucederlo en la elección de 2024 y volvió a defender el método de la encuesta para elegir al candidato presidencial en su partido, Morena.

A pregunta expresa sobre la posibilidad de que el gobernador con licencia de Tabasco aspire a sucederlo, el mandatario dijo:

“Sobre esos temas no me gusta opinar, además falta mucho, sin embargo, considero que todos tenemos derecho a votar y ser votados, es un derecho constitucional, no se puede excluir a nadie, solo que tenga antecedentes penales, lo que establece la constitución y las leyes, pero todos, cualquier ciudadano, mujer y hombre tiene derecho, no se le puede quitar el derecho a nadie”, indicó.