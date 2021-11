“La era neoliberal sigue en pleno” denuncian profesores despedidos de Universidades del Bienestar

CIUDAD DE MÉXICO (Apro).- Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que su administración marca el fin de la “era neoliberal”, su programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG) tiene a sus profesores laborando bajo convenios que no les reconoce siquiera el estatus de trabajadores, según denunció hoy un grupo de docentes que interpuso demandas laborales contra el organismo dirigido por Raquel Sosa Elízaga.

“Nosotros nos hemos sentido cercanos a la Cuarta Transformación, y uno de los elementos fundamentales que nos llama la atención es esta gran contradicción: el presidente constantemente habla de que la era neoliberal se acabó, pero nuestros convenios no representan más que la era neoliberal en pleno: no somos reconocidos como trabajadoras, trabajadores, no tenemos derechos”, denunció el profesor Mario Juárez, quien fue despedido de una sede de la UBBJG en Tlalpan.