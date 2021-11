Detractores de la 4T cuestionan la "suntuosa" boda de Santiago Nieto y Carla Humphrey

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La “suntuosa” boda entre el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la consejera del INE, Carla Humphrey, realizada en la ciudad de Antigua, Guatemala”, causó escozor entre los detractores del actual gobierno que cuestionaron la “austeridad” que no mostró el enlace matrimonial, el 6 de noviembre pasado.

Según Reforma, contrajeron matrimonio en el Hotel Casa Santo Domingo, en la ciudad de Antigua, en Guatemala, porque en ese país centroamericano murió la madre de Santiago Nieto.

Además, justificaron que el enlace en el país centroamericano fue que Nieto está en la lista de posibles blancos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que el general Audomaro Martínez dio a conocer una semana antes del 26 de junio de 2020, cuando ocurrió el atentado contra el secretario de Seguridad de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch. En la lista estaban el general, el presidente Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Durazo y Santiago Nieto.

Con todo, la “suntuosa” boda en Casa Santo Domingo, en Antigua, Guatemala, causó escozor entre los detractores del gobierno actual que cuestionaron el enlace en el país centroamericano por parte de un funcionario de un gobierno cuya bandera es la “austeridad”.

La cena consistió en una entrada de esfera de carpaccio con aguacate y tártara de atún, seguido por ravioles rellenos de queso brie y sorbete de limón y un asado de tira y un robalo crujiente, de plato fuerte. El postre fue macarroni de chilacayote y champaña.

Un día antes se llevó a cabo un coctel de bienvenida para los invitados, uno más al mediodía, antes de la boda. y la tornaboda fue el domingo a mediodía con un brunch en los jardines de Hotel Casa Santo Domingo.

“Echaron la casa por la ventana”, aseguró uno de los invitados. Otros la calificaron de “fastuosa”. Reconocieron que les pidieron no difundir fotografías ni detalles de la ceremonia. Desde los preparativos se mantuvo un extremo sigilo, lo que hubiera sucedido si el dueño de El Universal, sus familiares, asistente e invitados, entre ellos una funcionaria capitalina, no hubieran sido detenidos por no declarar 35 mil dólares en efectivo.

De acuerdo con Contrapeso, fueron alrededor de 300 invitados. No solo fueron integrantes de la Cuarta Transformación, sino también de la oposición.

Ahí estuvieron la fiscal anticorrupción, María de la Luz Mijangos, y su esposo, el extitular del Instituto para Devolverle al Pueblo o Robado; el administrador General de Aduanas del SAT, Horacio Durarte; la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, la gobernadora de Campeche, Layda Sandores, y la ahora exsecretaria de Turismo capitalino, Paola Félix Díaz, acompañada del productor artístico Alejandro Gou.

También, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el legislador de Morena, Sergio Gutiérrez, y su esposa, la diputada local del Partido del Trabajo (PT), Diana Karina Barreras; el diputado del PVEM, Javier López Casarín y el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería, Maximiliano Reyes.

Por parte de la oposición fue la senadora panista Josefina Vázquez Mota; la diputada y secretaria general del PRI, Carolina Viggiano; el exgobernador de Sinaloa, Quirino Díaz Coppel, el exgobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa, el exconsejero electoral Jaime Cárdenas y el dueño de El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz.

Según la revista Quien, la pareja vivirá en una residencia de la Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, que adquirieron con un crédito conyugal por 24 millones de pesos.

Esta es la segunda boda de figuras relevantes de la 4T que causa polémica. La primera fue, en 2018, cuando César Yáñez, quien fuera vocero de López Obrador durante su carrera por la presidencia por 18 años, se casó con Dulce Silva, en una lujosa boda publicada en la revista ¡Hola!

Las redes no dejaron pasar los detalles de la boda que una usuaria dijo que “una despistada” invitada compartió en su cuenta y ella misma le respondió que no era cierta su información. Otro criticó que se fuera a casar allá por temor a los narcos “como si allá no hubiera narcos”.

Otros aseguraron, sin pruebas, que la boda fue pagada por Joaquín “El Chapo” Guzmán y su hijo Ovidio, a quienes llamaron patrones de Santiago Niego, porque el hotel donde se celebró la boda es propiedad de Saúl Reyes, un empresario sinaloense “conocido prestanombres de la familia Guzmán Coronel”.

Analistas como Denise Dresser se sumaron a los cuestionamientos.