"Un asunto escandaloso", así calificó AMLO la boda de Santiago Nieto en Guatemala

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Es un asunto escandaloso aún cuando se trata de un acto privado, los asuntos públicos en México cada vez son más públicos”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el caso de la ostentosa boda del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto y la consejera electoral, Carla Humphrey en Guatemala.

En ese contexto, las autoridades del país centro americano decomisaron 35 mil dólares que no fueron declarados a un grupo de invitados, entre ellos el director del periódico El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz; la ex secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix Díaz y el productor teatral beneficiado con el contrato para realizar el pasado desfile conmemorativo del Día de Muertos en la capital de la República, Alejandro Gou Boy, quienes viajaron a bordo de una aeronave privada.

“Que respondan los servidores públicos involucrados y que si hay delito que se investigue y que no haya impunidad para nadie”, expresó.

En la conferencia mañanera, el mandatario calificó como “incorrecta”, la boda ostentosa del titular de la UIF, Santiago Nieto con la consejera electoral, Carla Humphrey, en el municipio de La Antigua en Guatemala.

“No es correcto porque el servidor público tiene que evitar ese tipo de situaciones, yo por eso no voy a eventos sociales”, dijo.

“Por eso recomendarles a los servidores públicos que actúen con moderación, austeridad y que sigan el ejemplo del ex presidente de México Benito Juárez, que decía que el servidor público debería aprender a vivir en la justa medianía”

Luego, comentó que él rechazó la invitación a las nupcias de su colaborador porque está muy ocupado.

“Si fui invitado pero yo no puedo porque tengo muchas ocupaciones y además no acostumbro a hacerlo, me invitan pero no salgo a comer a cenar a un restaurante, creo que salgo una vez al año a celebrar el aniversario cuando cumple años mi esposa (Beatriz Gutierrez Müller), la invito a El Cardenal, aquí en el centro de la Ciudad de México con Tito, la invito para comer, ahorro para entonces de todas maneras, no es caro”, expresó.

Dinero decomisado

Sobre el decomiso de los 35 mil dólares al grupo de invitados que viajaron en una aeronave privada y que le costó el cargo a la exsecretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix Díaz, el presidente López Obrador dijo:

“Según leí, el dinero que decomisaron o que llevó a abrir una investigación en Guatemala, era un dinero que llevaba el director de El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, 35 mil dólares que vienen siendo como 700 mil pesos, él llevaba ese dinero y por eso la detención”.

Enseguida, agregó: “A veces esto no se dice por eso lo subrayo pero se trata de un particular, un invitado que llevaba este dinero que pues es mucho, 35 mil dólares, si pensamos en lo que gana un trabajador o lo que es el salario mínimo, incluso hasta lo que gana el presidente de México, son seis meses de mi sueldo y eso que gano bien”.

Por ello, calificó el hecho de la boda de Santiago Nieto es un asunto escandaloso porque aún cuando se trata de un acto privado los asuntos públicos en México cada vez son más públicos.