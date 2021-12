Ainara: decidí darle una segunda oportunidad a YosStop

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – “Después de pensarlo mucho y platicarlo, decidí darle una segunda oportunidad” a la influencer Yoseline Hoffman, conocida como YosStop, quien pasó 5 meses en el Centro de Readaptación de Santa Martha Acatitla, tras ser denunciada por pornografía infantil, indicó su acusadora Ainara Suárez.

En conferencia de prensa, aclaró que no aceptará una disculpa ni de Yoseline Hoffman ni de sus agresores porque lo que le hicieron es imperdonable. Además, anunció que el video sigue circulando por Telegram y quienes lo comparten están incurriendo en el delito de pornografía infantil que ya denunció.

Su tiempo en prisión “fue consecuencia de sus actos”, aseguró Suárez, un día después de que la youtuber salió libre de la cárcel de mujeres, tras lograr un acuerdo reparatorio y reclasificación del delito por recibir, reproducir y almacenar el video de la violación de Ainara cuando era menor de edad, pues tenía 16 años.

Reiteró que Hoffman la revictimizó al darle revuelo al video de su violación que subieron en redes sociales en 2018 y la humilló al publicar el video “Patética Generación” ante sus millones de seguidores y por eso la denunció ante las autoridades y de manera pública.

“No quería que el mensaje de mi caso se opacara o se distorsionara por la diferencia en los dos sistemas: el de adolescentes y el de adultos o porque pudiera parecer una cuestión de venganza contra ella”, afirmó.

Dijo que se cuestionó qué le daría más paz y fortalecería el mensaje contra este tipo de acciones, además de sanarla de manera interna y después de analizar diversas opciones y platicarlo con su asesoría jurídica buscaron que el caso cumpliera con una función pedagógica y que Yoseline Hoffman pudiera salir de la cárcel sujeta a una serie de condiciones para que cambiara su manera de comunicarse en sus videos y de tratar a las mujeres “para que hubiera un cambio en ella y en la sociedad”.

Durante todo el proceso, dijo, pensó cuál sería el “final feliz” y consideró que es dar un mensaje de fuerza a otras víctimas y que las personas que le hicieron daño enfrentaran las consecuencias de sus actos y no volvieran a perjudicar a nadie.

“Que mi caso sirva para que todas y todos aprendamos que no tienes derecho a tocar a nadie sin su consentimiento explícito. Que no tienes derecho a insultar, humillar o denigrar a otra persona y que no tienes derecho a tener ni compartir contenido sexual de una persona sin su consentimiento y nunca si es menor de edad”, resaltó.

Señaló que en el caso de sus agresores: Carlos “R”, Julián “G”, Nicolás “B” y Axel “A”, quien sigue en prisión preventiva por su probable participación en el delito de violación equiparada, están sujetos a otro tipo de sistema de justicia porque cuando cometieron el delito eran adolescentes.

“Ha sido más difícil aceptar que sus consecuencias son tanto más leves que las que tendrían si hubieran sido adultos”, aunque buscará que sean castigados con “todas las consecuencias posibles” para que no vuelvan a lastimar a nadie.

“Espero que los hombres entiendan que nuestros cuerpos no son suyos, son nuestros. Que si nosotras no damos nuestro consentimiento es violación. Que aprendan que el consentimiento tiene que ser libre, informado, consciente y hasta entusiasta y espero que, a otras mujeres y niñas, esto, les dé fuerza”, indicó.

“La justicia no sólo es cárcel”, aseguró su abogado, Julio Schütter, quien reconoció la fortaleza de Suárez al enfrentar su caso.

¿Cuáles son las condiciones?

--- Grabar una disculpa pública hacia Ainara Suárez y publicarla en sus redes sociales.

--- No expresarse en sus videos sobre menores de edad o contenido relacionado con temas de género.

--- Tomará cursos sobre discriminación, violencia de género, perspectiva de infancia y sensibilización de víctimas.

--- Cada mes grabará un video en redes sociales para combatir la violencia de género.

--- Deberá dar el 5% de sus ingresos a instituciones de apoyo a mujeres y niñas e invitará a sus “stopers” a donar a la causa.

--- Colaborará como testigo en otras investigaciones sobre otros casos.

La noche del 30 de noviembre, Yoseline Hoffman salió de prisión después de 5 meses luego de que Suárez aceptara la reparación del daño ofrecida por la defensa de la influencer, como darle diversos bienes materiales, una cantidad económica, no contactarla, dar una disculpa pública y no expresarse de forma degradante, insultante y humillante hacia cualquier persona.