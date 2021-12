“Un acto de deshonestidad intelectual” comparar conflicto del CIDE con el del 68: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (aprpo).- El presidente Andrés Manuel López Obrador deslindó a su gobierno del conflicto interno del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y consideró que es “un despropósito" y “un acto de deshonestidad intelectual”, el comparar este caso con el movimiento estudiantil de 1968.

El titular del ejecutivo federal exhortó a sus adversarios a continuar con el debate abierto contra su gobierno sin “montarse” de forma oportunista en causas justas y nobles como la lucha feminista y las exigencias de estudiantes.

“Están queriendo comparar las diferencias que tienen en el CIDE con el 68, pues es un despropósito, o sea, pero además que lo estén planteando académicos como Sergio Aguayo, los escritores del Reforma, es mucha deshonestidad intelectual porque no se puede decir ignorancia, porque es gente que sabe de procesos políticos, son hasta doctores en Ciencia Social ¿cómo no van a saber distinguir o diferenciar una cosa con otra?”, reprochó.

En la conferencia mañanera, el mandatario calificó como “un acto de deshonestidad intelectual”, la actitud de sus adversarios por “el coraje” que le tienen a su gobierno.

“Eran los intelectuales predilectos del régimen de corrupción, de injusticias y privilegios, ahora están molestos con nosotros, claro que los muchachos y maestros del CIDE tienen derecho a manifestarse y con todo respeto al finado (Alfonso) Corona del Rosal (Jefe del Departamento del Distrito Federal de 1966 a 1970) ¿cómo va a ser lo mismo que Claudia Sheinbaum? y con todo respeto al finado (Gustavo) Diaz Ordaz”, dijo y agregó:

“No se miden y que se manifiesten y hasta le sugiero a Claudia (Sheinbaum) que cuando se manifiesten los del CIDE no haya un solo policía, que no haya nadie y ejerzan a plenitud su derecho de manifestación, que no haya ninguna provocación de nada, garantizadas todas las libertades y que el Conacyt siga tratando el asunto y ofreciendo dialogo”, planteó el mandatario.

Por ello, exhortó a sus opositores políticos a no ser oportunistas y utilizar protestas sociales legítimas como el conflicto en el CIDE para atacar al gobierno federal.

“Nada más que no se agarren estas cosas solo por las diferencias que tienen con nosotros, que se vea lo académico, que se trate si hay problemas lo relacionado con los maestros, los alumnos, con el funcionamiento de este Centro”, señaló.

Incluso, recordó que, en las protestas feministas, se metieron oportunistas para “echar a perder” causas nobles, buenas y justas con “un oportunismo extremo” y “falsario”.

“Gente que no está a favor de la igualdad, machistas y defensores de posturas conservadoras de repente se vuelven progresistas, de avanzada, radicales, pero el fin es afectarnos a nosotros. ¿Por qué no continúan el debate abierto contra nosotros y no agarran estas causas buenas y se montan en ellas de manera oportunista?”, reprochó el mandatario.

Dijo que eso no es honesto y fue insistente en exigir a sus opositores a no utilizar conflictos sociales para confrontar al gobierno federal.