AMLO considera “excusa” que el INE posponga consulta por falta de dinero; es la simulación de siempre

Ezequiel Flores Contreras

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es “lamentable” y “vergonzoso” que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), se opongan a la consulta de revocación de mandato argumentando falta de presupuesto y advirtió que se trata de un mandato constitucional que están obligados a cumplir.

“Ojalá esto se resuelva y no le hace que lleve tiempo, podrían los del Tribunal Electoral resolver pronto, a mí me gustaría que no cambiaran la fecha, hay tiempo para el 10 de abril”, dijo y agregó: