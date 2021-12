Así se transformó YosStop en su primer video tras salir de prisión

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La youtuber Yoselin Hoffman, conocida como YosStop, publicó su primer video después de 22 días de salir de la cárcel de mujeres.

Tras ser perdonada publicó su primer video con contenido diferente a los que realizaba antes, pues ahora su discurso es feminista para cumplir con las condiciones que el juez dictaminó para cumplir con su libertad condicional.

YosStop estuvo casi cinco meses en prisión acusada de pornografía infantil, tras ser denunciada por Ainara, quien fue víctima de una violación cuando era menor de edad. En un video denominado “Patética Generación”, la youtuber insultó y revictimizó a la adolescente.

Esta vez en su video YosStop habló sobre perspectiva de género y discriminación contra las mujeres.

En un formato diferente, con un rostro más relajado y en un video de 8:21 minutos, titulado: “Historia de la discriminación hacia la mujer”, la influencer que ya no usó su acostumbrado color morado en el sillón, el escenario ni en su cabello, comentó:

“Ahora vamos a hablar de la discriminación hacia la mujer que viene desde hace siglos. Vamos a identificar esa diferencia cultural y la jerarquización social hacia lo femenino ha sido reprimido desde hace mucho tiempo”, comentó a decir YosStop en su video de su canal de YouTube.

Empezó con historia de la antigua Grecia, y como si descubriera algo nuevo, destacó que, para ellos, los griegos, las mujeres eran “hombres inferiores”, que no tenían alma y pertenecían a los hombres porque eran sus dueños. “¡Qué cabrón! ¿no?”, exclamó. Resaltó que en esa cultura solo los hombres tenían derecho a ser ciudadanos.

También “descubrió” que el espacio público, es decir el trabajo y las relaciones públicas y sociales, era para los hombres, mientras el espacio privado, es decir la casa y las labores domésticas, era para las mujeres.

“Luego, en Roma, se heredó mucho de este pensamiento griego, por lo que las mujeres seguíamos en este pensamiento griego de subordinación y pertenecían a los hombres y el único lugar de las mujeres era el de reproducirse y encargarse de la casa”, dijo, y añadió que hay gente que en la actualidad piensa lo mismo.

Después brincó al cristianismo, en el que estaba la idea de que era “pecado” menstruar, dar a la luz y que el cuerpo de la mujer era impuro, porque todo lo sexual era considerado pecaminoso.

Luego habló del Renacimiento, donde, dijo, este pensamiento de maldad de mujeres “se fue modificando”, pero a las mujeres se les otorgaron características de modestia, recato, obediencia, sacrificadas, defensoras del honor de la familia y educadoras de los hijos, pero en el contexto mexicano se desarrolló desde la época prehispánica donde dominaban los hombres, según la historia contada por YosStop en 8:20 minutos.

Sin entrar en detalles, describió al colonialismo y a las culturas occidentales, donde se desarrolló el concepto de la familia nuclear: el padre, la madre y los hijos, donde privilegiaron el poder sobre la mujer el poder y los privilegios sobre las familias.

“Estamos hablando de épocas muy antiguas, donde hoy en día eso prevalece. Sigue habiendo pensamientos de que nos tenemos dedicar a los hijos, a la casa y no todo el mudo piensa así, pero existen muchas personas que sí.

“Todas estas creencias, alrededor de lo femenino, tiene una implicación de violencia simbólica y de violencia física y psicológica hacia las mujeres, por supuesto”, señaló.

Empoderamiento

Además habló sobre cómo ha evolucionado “el empoderamiento de la mujer en México”, refiriéndose a la historia de hace 100 años sobre la lucha de los derechos de las mujeres que ha sido difundida desde diversos medios.

“O sea, que en éstos últimos 100 años hemos logrado un avance significativo. Se ha tratado de equilibrar un poco la balanza de desigualdad y aun así siguen existiendo muchas cosas de desigualdad, sobre cómo vestirse o divorciarse, administrar los bienes materiales, los derechos sexuales y reproductivos que son derechos que nos hemos tenido que ir ganando poco a poco en esta lucha. Derechos que no se les negaron a los hombres por el hecho de ser hombres”, indicó.

Destacó que el problema no se ha resuelto, sino que es un problema que sigue vigente en todo el mundo, porque es sistemático e histórico y refiere a una discriminación cultural a las mujeres que son más propensas a vivirlas, aunque no sean todas las mujeres.

“Para que se den una idea de un grupo de discriminación, el grupo de las mujeres ocupa el número 7. O sea, somos de los primeros 10. Es decir, en la Ciudad de México, el 70% de las quejas relacionadas con discriminación en el trabajo son de mujeres y un 26% más de hombres son titulares de créditos de vivienda, en comparación de las mujeres. Y no es un mito que los hombres generalmente ganan más que las mujeres y tienen más acceso a la vivienda, al trabajo, la justicia y la salud de las mujeres. La discriminación es de 16% en México”, señaló.

Destacó que esta discriminación no excluye solamente a las mujeres, sino también a los hombres, pues no quiere decir que un hombre no pueda ser discriminado, pero por otras características, no solo por ser masculinos, no como las mujeres solo por serlo

“Así que, mujeres, esto es nada más una empapadita, para que nos demos cuenta de la situación que estamos el día de hoy. Hombres, creo que es importante que ustedes lo sepan y que ustedes ayuden a este cambio y es una lucha por la que tenemos que seguir para que la igualdad realmente llegue a existir”, explicó.

El acuerdo

El 30 de noviembre pasado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que, en apego a la Justicia Restaurativa se autorizó, por tres años, la suspensión condicional del proceso penal contra Yoseline “N”, luego de que el agente del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Procesos solicitó la reclasificación del delito de pornografía infantil por discriminación; ella debería cumplir con ciertas condiciones.

“Dicho acuerdo consiste en el otorgamiento de diversos bienes materiales, el pago de una cantidad económica, no contactar a la víctima, una disculpa pública, así como no expresarse de forma denigrante ni humillante hacia cualquier persona”, señaló la fiscalía en un comunicado.

¿Cuáles son las condiciones?

--- Grabar una disculpa pública hacia Ainara Suárez y publicarla en sus redes sociales.

--- No expresarse en sus videos sobre menores de edad o contenido relacionado con temas de género.

--- Tomará cursos sobre discriminación, violencia de género, perspectiva de infancia y sensibilización de víctimas.

--- Cada mes grabará un video en redes sociales para combatir la violencia de género.

--- Deberá dar el 5% de sus ingresos a instituciones de apoyo a mujeres y niñas e invitará a sus seguidores a donar a la causa.

--- Colaborará como testigo en otras investigaciones sobre su caso.