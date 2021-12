AMLO dice que respetará autonomía de Banxico y le desea éxito a Victoria Rodríguez Ceja

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la actual subsecretaria de Egresos del gobierno federal, Victoria Rodríguez Ceja será la próxima gobernadora del Banco de México (Banxico), para el siguiente año y se convertirá en la primera mujer que dirija este organismo autónomo encargado de controlar la inflación en el país.

“Vamos a seguir manteniendo nuestro compromiso de respetar la autonomía del Banco de México, de no meternos, porque es una institución autónoma, de conformidad con la Constitución. No depende del Ejecutivo, no depende de la Secretaría de Hacienda, es una institución que tiene como propósito lograr una administración en las finanzas públicas sanas”, indicó.