Vacunan a burócratas y a "cuates" antes que a médicos, denuncian trabajadores de salud de Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- En contra de la línea oficial, directivos de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), en contubernio con el sindicato mayoritario, aplicaron de manera selectiva la vacuna contra el covid-19 a personal administrativo o "cuates" ajenos a la atención de pacientes con coronavirus.

Así lo denunció un grupo de trabajadores de salud, inconformes por ese procedimiento irregular. “No se vale que mientras el personal médico que se encuentra en primera línea ha sacrificado su vida e incluso dado su vida por estar en la primera línea combatiendo el covid-19, la vacuna se la apliquen a sus cuates”, subrayaron.

Según datos oficiales, hasta el pasado 29 de enero se han contabilizado 55 defunciones entre el personal hospitalario, así como 4 mil 359 contagios: mil 314 en el área médica, mil 655 en enfermería y mil 390 en otros servicios.

Los inconformes esperan que esta información llegue a la Presidencia de la República y separen de sus cargos a las autoridades que incurrieron en irregularidades, mismas que podrían tipificarse como abuso de autoridad o actos de corrupción.

“Aquí hay muchas irregularidades. No sé si el gobierno del estado está metiendo la mano en esto, lo cierto es que no hay orden ni transparencia en la aplicación de la vacuna. Hay descontrol, no se sabe si faltan vacunas o si sobran, está muy dudosa la actuación del gobierno y de las autoridades de los Servicios de Salud”, recalcaron.

En las redes sociales circulan fotografías donde se observa un módulo instalado en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, lugar en el que se concentraron 20 trabajadores enviados por su jefe inmediato, el director de Atención Médica de los Servicios de Salud, Erick Azamar, para vacunarse contra el covid-19, sin estar en la primera línea de combate al virus.

VACUNAN A CACHIRULES EN OAXACAComo si se tratara de mu00e9dicos y enfermeras de primera lu00ednea de atenciu00f3n a pacientes... Posted by Noticiasheyoaxaca on Monday, February 1, 2021

Se menciona que entre quienes recibieron la vacuna, el pasado 13 de enero, se encuentra personal administrativo, así como algunos que están en aislamiento, es decir, dejaron de ir a trabajar por ser vulnerables o son allegados a altos mandos o bien recibieron la autorización directa de su jefe inmediato, Erick Azamar.

Detallaron que entre los vacunados están la jefa de la unidad de enfermería, de nombre Virginia, así como los doctores Ismael Arjona y Daniel Hernández Lima, jefes de departamento así como Eduardo Pérez, jefe de fortalecimiento, además de enfermeras administrativas, “todos ellos sin funciones en contacto con pacientes covid-19”.

Subrayaron: “Así fue la aplicación de las primeras dosis en Oaxaca de la vacuna covid-19, y mientras tanto para hospitales y clínicas de las regiones aún no dan esperanza que lleguen y ellos sí arriesgan sus vidas: los médicos, enfermeras, camilleros etc., de la costa, istmo, mixteca, valles centrales y cuenca”.

El primer lote de 19 mil 500 vacunas contra el covid-19 llegó el pasado 12 de enero y se aplicarían a los trabajadores de salud que se encuentran en la primera línea de combate a la pandemia, según afirmó el gobernador Alejandro Murat Hinojosa.

Pero parece que sus incondicionales no le hicieron caso, y ahora los inconformes piden que el nuevo secretario de salud ponga una mayor atención en la distribución de vacunas que están por llegar.