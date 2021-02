Biden me dijo que la regulación migratoria tardará pido a migrantes no dejarse engañar: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en platicas con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, le dijo que su política migratoria va a tardar. De ahí que pidió a los migrantes que no se dejen engañar y no cruzar por México porque corren peligro, sobre todo en Tamaulipas.

"El mismo presidente Biden me ha informado que les va a llevar un tiempo, el definir su política migratoria, el ordenar la política migratoria. Entonces no es que ya todos pueden ir a Estados Unidos y van a ser regularizados, que todavía no hay una definición en lo concreto, que es un lineamiento de política todavía", indicó en su conferencia matutina el presidente López Obrador.