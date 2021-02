Rubí Ibarra, viral por su fiesta de XV años en 2016, niega ser candidata y denuncia acoso en redes

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El nombre de Rubí Ibarra, quien se hizo famosa en 2016 porque juntó a más de 30 mil a su fiesta de XV años, lo que la hizo viral en redes y después quiso ser cantante sin éxito, ahora resurgió porque la confundieron con Rubí Flores, que sí quiere ser candidata a la alcaldía de Charcas, San Luis Potosí, por Movimiento Ciudadano.

En un video de 45 segundos, Rubí dijo que “esto es totalmente falso, no es verdad. Ni siquiera y estaba enterada de la situación, pero muchas personas me hicieron llegar este tipo de información, veo las páginas y todo y me quedo...", dice y deja el rostro pausado.

“Y bueno, muchas personas me están empezando a agredir en redes sociales. Me están acosando. Y pues realmente no puedo creer que sean tan ingenuos y crean en páginas amarillistas, porque son amarillistas.”

Destacó que la política no es de su interés y nada que suceda alrededor le importa porque está en sus planes de vida y sus proyectos de estudiar comunicación inclinados hacia la televisión.

“Eso no tiene que ver con la política. En verdad, ¡relájense!”

La verdadera aspirante a la alcaldía se llama Rubí Flores, tiene 22 años y es originaria del municipio de Villa de Guadalupe, San Luis Potosí.

En San Luis Potosí se logró forman la coalición “Sí por San Luis”, integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Conciencia Popular, para frenar a los partidos Morena, Partido Verde Economista de México (PVEM), Partido de Trabajo y Redes Progresistas.

Estuvimos presentes con la coordinadora nacional de @MovCiudadanoMX, ahí conocimos a las y los candidatos a las gubernaturas de Chihuahua y San Luis Potosí, así como a las y los candidatos a las presidencias municipales de Quintana Roo. pic.twitter.com/micyA9d8f4 — Chanito Toledo (@JLToledoM) February 21, 2021

