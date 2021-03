Félix Salgado Macedonio dice ser "víctima de linchamiento" en arranque de campaña

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– En el inicio de su campaña en búsqueda de la gubernatura de Guerrero, el cuestionado Félix Salgado Macedonio denunció que ha sido víctima de “un linchamiento político por fuerzas oscuras para dañar al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la cuarta transformación”.

Ante simpatizantes reunidos en la colonia Emiliano Zapata del municipio de Acapulco, el senador con licencia dijo estar “con la cara en alto y la conciencia tranquila”, y reiteró su “más alto respeto a todas las mujeres que luchan día a día por mejorar las condiciones de nuestro país”.

Acompañado de su esposa e hijas, Salgado Macedonio subrayó que “las mujeres y los jóvenes son el alimento que nos permite seguir avanzando en los momentos más duros y más difíciles”.

En su primer discurso de campaña, en el que priorizó las referencias a las mujeres, adelantó que de ganar las elecciones del próximo 6 de junio impulsará programas en los que las madres solteras y divorciadas “se empoderen”, al tiempo que prometió que su gobierno “será de mitad hombres y de mitad mujeres”.

También anunció que, de ganar los comicios, en la residencia oficial de Casa Guerrero, ubicada en Chilpancingo, construirá un hospital general de tercer nivel.

Por tercera vez candidato a gobernador, Salgado Macedonio, sobre el que pesan denuncias de violación sexual, se comprometió a realizar una campaña “austera, sin espectaculares y nada de lonas, ni mantas, ni bardas pintadas. Eso ya pasó de moda, no es momento de derrochar recursos".

El candidato de Morena estuvo acompañado por el delegado especial de la dirigencia nacional de su partido, el oaxaqueño Salomón Jara Cruz, y por el dirigente estatal Marcial Rodríguez Saldaña, pero estuvieron ausentes sus competidores en la elección interna.

Salgado Macedonio fue ratificado ayer por Morena como su candidato a gobernador, luego de aplicar una segunda encuesta y de una durísima campaña en su contra derivada de las acusaciones por violencia contra las mujeres.

Previo a su discurso, el aspirante morenista declaró:

"No guardo rencores, es momento de cerrar filas; ya está definido. Hago un llamado a la unidad y a la reconciliación en Guerrero. No hay tiempo para pelear, no hay nada de eso, hay que reconstruir al Estado".