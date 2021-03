"El candidato no se raja y el pueblo tampoco": Félix Salgado ante amago de retirarle candidatura

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No vamos a permitir que hagan chapuza, que hagan tranza, no lo vamos a permitir porque el pueblo no se va a quedar con los brazos cruzados”, expresó Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena a gobernador del estado de Guerrero, luego de que una comisión del Instituto Nacional Electoral (INE), pidió al Consejo General que le retiren la candidatura por no comprobar gastos de precampaña.

Durante un acto de campaña en el balneario de Zihuatanejo, ubicado en la región de la Costa Grande donde se manifestaron grupos feministas, Salgado Macedonio expresó:

"Vamos a seguir luchando, el candidato no se raja y el pueblo menos, no se raja, no nos rajamos, vamos pá’ delante”, soltó el aspirante señalado por abuso sexual contra mujeres.

La postura de Salgado se dio luego de que la Comisión de Fiscalización del INE determinó que se debe solicitar al órgano electoral de Guerrero su cancelación de registro como candidato a la gubernatura por no comprobar gastos de precampaña.

El mensaje del candidato a gobernador por Morena se vio opacado por la protesta de feministas y Salgado Macedonio cortó su discurso para retirarse enseguida del lugar.

Así reciben a FÉLIX SALGADO MACEDONIO CANDIDATO A GOBERNADOR POR MORENA en el hermoso Puerto de Zihuatanejo, Guerrero. Vamos con Toro #FélixSalgadoMacedonio #GuerreroYaDecidió #FELIXGOBERNADOR pic.twitter.com/HueSlbGDp6 — Noé Alarcón Aguilar (@NoAlarcnAguila1) March 25, 2021