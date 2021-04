Por ahora, Sheinbaum no piensa en la Presidencia, sino en "tener los pies en la tierra"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la nominación como “Mejor alcaldesa” del mundo no es para ella, sino para los habitantes de la Ciudad de México, y aseguró que por el momento ella prefiere no pensar en la Presidencia de la República, sino “tener los pies en la tierra”.

Esta mañana, cuestionada sobre la nominación al Premio de la Alcaldesa Mundial (World Mayor Prize) 2021 para la región Norteamérica, por parte de la Fundación Alcaldes de Ciudad (City Mayors Foundation), la morenista comentó:

“Ayer me enteré, no tenía conocimiento. Primero, agradecer, y segundo –como lo dije ayer–, nosotros, y no es falsa modestia, sino así lo creemos, nosotros estamos muy orgullosos de los habitantes de la ciudad”.

Añadió: “Hoy, frente a la pandemia, así como lo han mostrado en su momento frente a los sismos o frente a otras calamidades que ha vivido la ciudad, siempre han puesto por encima su gallardía, su solidaridad, su apoyo, y lo único que queremos nosotros es estar a la altura de los habitantes de la ciudad”.

Al final de un acto público en la alcaldía Gustavo A. Madero, la prensa comentó a la mandataria local que el trabajo en las macro unidades de vacunación anticovid-19 ha sido tomado como ejemplo en otras entidades del país, y eso ha incrementado su popularidad. Por ello, le soltaron la pregunta:

--¿Le gustaría ser candidata a la Presidencia?

--Sin comentario alguno.

--¿No le gustaría?

--El tema central aquí es que a mí me eligieron para ser jefa de gobierno y estamos siendo... voy a ser jefa de gobierno hasta el último minuto, porque en el momento en que uno empieza a pensar otras cosas se empieza a marear, y nosotros siempre queremos tener los pies en la tierra.