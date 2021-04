Salgado Macedonio desiste de perseguir consejeros del INE en sus casas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Félix Salgado Macedonio, aspirante a la candidatura a gobernador de Guerrero, metió reversa y afirmó que mañana, tras la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre su postulación, ya no realizará movilizaciones a los domicilios de los consejeros y regresará a su entidad.

“Nosotros nos vamos mañana (a Guerrero) una vez que conozcamos el resultado, no estamos presionando […] que yo dije, pregunté a la gente ¿no les gustaría saber dónde vive Lorenzo Córdova?, vamos a ir a visitarlo a su casa, a mí me han ido a visitar mucha gente a mi casa, no pasa nada. Ahora no voy, pues, a su casa, ya no vamos, no vamos para que esté tranquilo el señor, no es amenaza, no es violencia”.

El guerrerense afirmó que su planteamiento no fue una amenaza, sino que “yo quería ir a conocer la casa de Lorenzo y de Ciro, pero ya no voy, son muy alérgicos, ya me voy a Acapulco”.

Sea cual sea el resultado -mañana en el INE- “nosotros nos vamos a Guerrero. Si es favorable, retomaremos campaña. Si es desfavorable, reorganizaremos al pueblo para tomar decisiones”.

Entrevistado en el INE dijo que hay vías jurídicas a las cuales recurrirá si el Instituto no le restituye en la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero y se basan en que se cometieron en su contra 15 agravios.

Aunque la semana pasada el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que Morena sí tuvo precandidatos y éstos no entregaron comprobantes de ingresos y egresos de precampaña, Salgado advirtió que no fue precandidato, sino coordinador estatal de los comités de defensa de la cuarta transformación.

Reconoció que en todo caso Morena podría ser multado por no haberlo registrado como precandidato. “Si hubiera habido precampaña ¿Quién incurrió en omisión al no entregarme una clave para rendir informe de precampaña?

“No me subieron a la plataforma como precandidato, no hay una prueba fehaciente de que así sea sin embargo puedo conceder que nos impongan una multa”.