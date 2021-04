TEPJF ordena a Morena resolver impugnaciones por otorgar candidaturas mediante tómbola

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena atender impugnaciones a las “tómbolas” realizadas por ese partido para designar candidatos a diputados plurinominales en todo el país.

La Comisión, resolvieron los magistrados, violentó el derecho de audiencia de los impugnantes, al desechar las demandas sin analizar las quejas de fondo ni resolverlas, por lo que de manera unánime emplazaron a la CNHJ a dar entrada a las impugnaciones y resolver.

Un grupo de militantes de Morena se inconformó por los resultados de las “tómbolas” realizadas para designar candidatos a diputados plurinominales en los 10 primeros lugares de las cinco circunscripciones en que se divide el país, en los que debieron incluirse candidatos con ascendencia indígena, afromexicana o con discapacidad.

En total, todos los partidos o coaliciones deberían haber designado, en los primeros 10 sitios, ocho fórmulas de aspirantes para cumplir acciones afirmativas en las listas de candidatos a diputados federales de representación proporcional.

Estas son dos fórmulas de personas con discapacidad en cualquiera de las cinco circunscripciones electorales, cinco fórmulas de personas mexicanas migrantes y residentes en el extranjero --una en cada una de las cinco circunscripciones-- y una fórmula de candidaturas integradas por personas afromexicanas en cualquier circunscripción.

Al descartar las impugnaciones interpuestas por supuestos incumplimientos de Morena a esas acciones afirmativas, según los demandantes Carlos Francisco Macías Trejo, Luis Alfredo González Ferreiro y Ángela Alondra Alvarado Maciel, el TEPJF ordenó a ese partido atender los reclamos si es que resultan procedentes, pero no desecharlos sin revisión.

Deben aclarar postulación de Monreal en Zacatecas

En otro asunto, el pleno del TEPJF revocó parcialmente una sentencia del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas en la que validó la designación de David Monreal como candidato de Morena al gobierno de esa entidad.

La declaratoria fue hecha por la Comisión Nacional de Elecciones (CNE), pero ésta ignoró a José Luis Medina Lizalde, quien fue precandidato en el proceso de selección de abanderado, y ni siquiera le hizo del conocimiento si procedió su registro como precandidato o no, y por qué.

Por eso el TEPJF ordenó a la CNE de Morena haga del conocimiento los motivos y fundamentos que le llevaron a designar a Monreal y por qué no procedió para el caso de Medina.

Devuelven postulación a Rubén Muñoz

En sesión pública los magistrados acordaron, además, registrar como candidato de Morena a diputado federal por principio de representación proporcional, en el número uno de la lista de la primera circunscripción plurinominal electoral, a Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, actual alcalde de La Paz, Baja California.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) le había negado el registro por no haber solicitado la separación del cargo como presidente municipal 90 días antes de la elección, pero el TEPJF resolvió que esa obligación no es aplicable a las candidaturas de representación proporcional, como es el caso de Muñoz.

Esto porque ese tipo de diputaciones se eligen mediante una lista y no representan una alcaldía o jurisdicción particular, de ahí que “la imparcialidad está asegurada aun cuando no abandonen el cargo”.