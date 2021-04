INE refuta a AMLO: desde ayer fue apercibido para sujetarse a la ley

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional Electoral (INE) respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador que desde ayer por la tarde fue notificado de las medidas de apercibimiento por las que se le pidió abstenerse de difundir logros de gobierno o hacer pronunciamientos de carácter electoral que pudieran afectar la equidad en la campaña.

Hoy por la mañana el mandatario aseguró que no había sido notificado, por lo que no se dio por enterado de que fue instado por el INE a cumplir la ley.

Pero en mensaje publicado en Twitter el INE difundió el acuse de recibo y aclaró “El apercibimiento del @INEMexico al titular del Ejecutivo Federal fue notificado a la Presidencia de la República el día de ayer, 22 de abril, a las 17:38 horas. De manera posterior el Instituto emitió el boletín de prensa correspondiente”.

En tanto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, llamó a todas las autoridades electorales a “no engancharse” ante las descalificaciones que hagan algunos actores políticos.

Advirtió que hay el intento de algunos “de construir el discurso de que los órganos electorales no son imparciales”.

Pero ante ello, sostuvo que “las autoridades electorales debemos actuar con base en los principios constitucionales de la función electoral, no dejar de explicar nunca nuestras determinaciones y no engancharse, las autoridades electorales no deben convertirse en un jugador más de la contienda”.

“A nosotros nos toca conducir este juego y llevarlo a buen puerto, no se trata de contraponerse. El árbitro debe tener cuidado de no confrontarse con los jugadores, pero sí tiene una responsabilidad en el juego y de su actuación depende que las cosas salgan bien”, dijo.

En la firma del Manifiesto Nacional de las Autoridades Electorales Locales, recordó que a siete años de la reforma de 2014 el sistema electoral ha dado diversas muestras de su funcionamiento y una de ellas ha sido la alternancia que ha vivido el país.