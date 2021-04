"Excesiva y desproporcionada", la resolución del Tribunal Electoral: Sheinbaum y gobernadores de Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, volvió a manifestar su desacuerdo con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por el retiro de las candidaturas de Félix Salgado al gobierno de Guerrero, y de Raúl Morón, al de Michoacán, pero ahora sumó las firmas de los gobernadores morenistas de Baja California, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz.

En un posicionamiento conjunto difundido en redes sociales, aseguraron que esa resolución es “excesiva y resulta constitucionalmente desproporcionada, pues su aplicación automática restringe el derecho a ser votado”.

Recordaron que esas fueron “las mismas palabras” que los magistrados usaron para descalificar la primera resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) en la que se retiraban las dos candidaturas. Entonces, dijeron que el INE y el TEPJF “tienen la obligación constitucional de garantizarlo y hoy han violado ese precepto y por ello, la propia Constitución”.

En el escrito, los morenistas encabezados por Sheinbaum Pardo cuestionaron que después, “sin argumentación contundente”, los mismos magistrados modificaron su propia defensa de la Constitución de la República “para restringir el derecho” de los michoacanos y guerrerenses “a elegir a sus gobernantes, actuando en contra de la democracia”.

Y dijeron que, como gobernantes han impulsado el Acuerdo Nacional por la Democracia, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y con ello, expresaron su compromiso para contribuir en la construcción de “un nuevo régimen democrático, que no sea vulnerado por los poderes ejecutivos como antaño”.

Sin embargo, añadieron que ahora “faltó ese mismo compromiso de otras instituciones, particularmente de las instancias que organizan y califican los procesos electorales”. De hecho, aseguraron que “no es la primera vez” que el INE y el TEPJF “actúan con parcialidad y en contra de la voluntad popular de avanzar hacia una verdadera democracia”.

Los morenistas recordaron que el concepto de “democracia” está establecido en los artículos 39, 40 y 41 constitucionales, por lo que el INE y el TEPJF “tienen la obligación constitucional de garantizarlo y hoy han violado ese precepto y, por ello, la propia Constitución”.

Por último, expresaron su “total desacuerdo” con la resolución, se solidarizaron con los pueblos de Michoacán y de Guerrero y se sumaron al llamado de López Obrador “a no caer en la provocación y seguir luchando por avanzar de forma pacífica por alcanzar la democracia”.

El posicionamiento está firmado por los gobernadores Jaime Bonilla, de Baja California, Rutilio Escandón de Chiapas, Claudia Sheinbaum de la CDMX, Cuauhtémoc Blanco de Morelos, Miguel Barbosa de Puebla, Augusto López de Tabasco y Cuitláhuac García, de Veracruz.

Posicionamiento de los gobernadores constitucionales de los estados de Baja California, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, frente a la resolución del Tribunal Electoral de la Federación. pic.twitter.com/3eHNk7Kx9x — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 29, 2021

No es respaldo a candidatos: Sheinbaum

En su videoconferencia de este jueves, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aclaró que ese posicionamiento no es un respaldo a Salgado Macedonio y a Raúl Morón. “Lo que no estamos de acuerdo es con la resolución del Tribunal y del INE, no estamos respaldando a candidatos, estamos diciendo que no nos parece la decisión del Tribunal y del Instituto”.

La prensa le preguntó si manifestaría la misma inconformidad si la resolución afectara a candidatos de la oposición, a lo que contestó:

“Lo que queremos es que haya democracia en el país, siempre hemos luchado por ella y creemos que en este caso no se actuó para avanzar en la democracia del país. La democracia esencialmente es que el pueblo tenga la capacidad de elegir a sus gobernantes. Ahí se establece la soberanía popular que es la esencia de nuestro sistema democrático. Y eso es de lo que estamos hablando, independientemente al partido al que pertenezca, si hay una injusticia, hay una injusticia y eso es lo que manifestamos los gobernadores”.

Al ser cuestionada sobre si se necesitan ajustes a las instituciones electorales para que el caso no se repita, la mandataria local comentó que lo necesario es “que los consejeros y los magistrados actúen en favor de la democracia, creo yo. Ya si se requieren cambios legales o jurídicos, habría que evaluarlo”.-