AMLO insiste en regreso a las aulas: "debemos evitar deserción y falta de socialización"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es “necesario” el regreso a clases presenciales para evitar la sobreexposición de los niños al monitor, la deserción escolar y la falta de socialización.

En la conferencia mañanera, López Obrador dijo que la participación de México en el 40 por ciento del proceso de producción de vacunas contra el coronavirus ayudará a cumplir con las metas de la campaña de inmunización de la sociedad.

Al término de la fase de vacunación de adultos mayores, que se espera sea este mes, seguirán al menos 3 millones de trabajadores de la Educación, expresó el mandatario.

“Nos importa mucho el regreso a clases. Es necesario porque no podemos dejar a los niños solos frente a los televisores, enfrente de las tablas de internet, no. Eso debe ser transitorio, no se ha analizado el efecto que tiene pero sin duda no es lo mismo que la escuela y que la educación presencial”, remarcó.

El presidente dijo que el gobierno federal está pendiente de los casos de deserción escolar y las consecuencias de la falta de socialización entre los estudiantes.

Por ello, insistió en la necesidad de regresar a clases presenciales, argumentando que “ya existen las condiciones” para iniciar este proceso.

“Vacunados los maestros, las maestras, el personal educativo tanto de escuelas públicas y de escuelas privadas y de inmediato empezar a vacunar también por edades a toda la población. Lo que nos da confianza o certeza es que tenemos las vacunas”, indicó.