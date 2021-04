López-Gatell llama a no generalizar ni desinformar sobre el caso de la falsa vacunación

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell refirió que el asunto de la enfermera que simuló vacunar contra covid-19 en el módulo del IPN-Zacatenco no era trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sino una enfermera que fue capacitada para agilizar la vacunación.

“Es algo que desde luego es muy importante de resolver que como bien comentó Zoé Robledo, director del IMSS, hace unas pocas horas, está en un proceso de investigación”, indicó en la conferencia de prensa vespertina sobre las cifras de la pandemia en el país.

“Lo que podemos también dejar muy en claro y esto es importante que lo escuchen todas las personas que están participando en el operativo es que sabemos ya muy bien quién es esta persona y tenemos perfectamente identificadas y documentadas a las personas que participan en el operativo.”

Sin embargo, aclaró que todavía no han presentado denuncias al respecto, porque es muy temprano para sacar conclusiones y se necesitan más elementos, pues fue el IPN que reclutó a esta persona para la vacunación y la capacitación.

Porque además de que son personas con experiencia, se les capacita específicamente sobre los elementos relacionados con la vacuna.

“Hay partes de la técnica que son generales para cualquier tipo de vacuna o incluso inyección intramuscular y otros que son específicos como el cuidado de la temperatura, la preparación de la jeringa, etcétera.”

Entonces, a lo largo del programa han ido capacitando a todas aquellas personas que están en la posición de vacunar. Esto empezó desde el arranque del programa, precisamente para la vacuna de Pfizer y BioNTech, la primera utilizada en México y en el mundo que requiere condiciones de ultracongelación cercanas a su utilización.

“La parte logística fue uno de los grandes retos, y por eso también decidimos que, independientemente de la experiencia que tuvieran las personas, iban a ser capacitadas.”

Otro elemento que ha causado desinformación es la versión de que la persona que vacuna es Servidora de la Nación, lo cual es falso.

“Las personas Servidoras de la Nación son compañeras y compañeros sumamente importantes en un operativo de vacunación tan complejo, tan complicado como es este que, en México y seguramente en cualquier parte del mundo, es el más grande, el más complicado que alguna vez se haya emprendido.”

Eventos como éste, dijo, preocupan a todas y todos, a la sociedad, a cualquier persona porque necesitan que no ocurran, dijo.

“Como bien dijo el director del IMSS, ya se emprende un proceso de investigación. ¿Por qué razón el IMSS si esta persona no era del IMSS? Porque la operación del centro en la unidad Zacatenco lo estaba conduciendo el IMSS y el IPN, específicamente la Escuela de Ciencias Biológicas, también está colaborando en identificar qué pasó.”

Sin prejuicio sobre lo que pudo haber pasado, dijo que las personas están bajo supervisión y son rastreables, es decir, que nadie puede cometer un acto que sea contrario a los principios técnicos como éticos y que quede suelto y sin información.

“Como dijo el presidente, no descartamos ninguna hipótesis, desde un posible error humano, hasta un montaje en el que tanto la persona aludida como personas externas a la operación pudieran estar involucradas en presionar, sobornar o inducir una conducta inadecuada. Si esto se documenta, las sanciones pueden tener carácter incluso penal y extenderse también a aquellas personas que pudieron haber sido partícipes de algo así, incluso como autores intelectuales. Vamos por todo.”

Cuestionado sobre el caso que ha desatado inquietud en redes sociales, el subsecretario de nueva cuenta llamó a los medios a difundir información correcta, en lugar de alimentar la expectativa de que algo puede pasar adverso en una vacunación por un evento aislado después de más de nueve millones de dosis.

“Por alguna razón, a lo largo de los últimos días un evento, un evento, les ha causado inquietud y lo comparan con nueve millones 407 mil aplicaciones de vacuna y parecieran querer buscar reglas generales para la preocupación de un caso”, dijo López-Gatell.

Casos presidenciales

Respecto a la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de no vacunarse por el momento, pues tiene suficientes anticuerpos ya que se contagió de covid-19, quiere decir que está bien actuar así, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, descartó hacer inferencias a partir de un caso particular, así sea el presidente.

“Si pensamos en hacer inferencias poblacionales, no podemos referirnos a una sola persona, aunque sea una persona de interés público como lo es un jefe de Estado”.

Por eso, insistió en que es muy probable que a las personas que ya les dio covid-19 tenga una respuesta inmune que le proteja, pero la recomendación es vacunar a todos por varias razones, porque no se conoce científicamente la duración de la inmunidad.

“Segundo, existen distintas variaciones de la potencia inmune que tengan las personas y esto depende de muchísimos factores desde la propiedad hasta las condiciones de salud.”

En cuanto a Alberto Fernández, quien dio positivo a covid-19 después de recibir las dos vacunas Sputnik V, López-Gatell primero deseó que tenga buena salud y que se recupere pronto. Se sabe que está con la enfermedad leve, pocos síntomas, poco de fiebre y hasta el momento sugiere que tiene enfermedad leve.

“Respecto a lo que se puede interpretar a partir de un caso, en epidemiología no se han inferencias a partir un caso. Por notorios que es un jefe de Estado eso no lleva hacer inferencias epidemiológicas, lo que se requiere es la experiencia poblacional de cómo se comporta la infección en personas vacunadas que en quienes no reciben la vacuna.”

Se sabe qué, de acuerdo con el ensayo clínico de fase 3 de la vacuna Sputnik V publicado en la Revista Lancet el 2 de febrero de 2021 la eficacia protectora de esta vacuna es de 92% redondeando para cualquier forma de enfermedad, desde la grave hasta la más leve y de 100% hasta la más grave.

“Entonces en esa diferencia está la posibilidad de que algunas personas que hayan recibido la vacuna pudieran tener enfermedad, aunque esta sea leve y la protección es contra la enfermedad grave y es de las mejores que están disponibles en el mundo.”