Walmart ya está al corriente con el SAT, lo de la luz "es otro asunto": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó que la empresa trasnacional Walmart pagó 10 mil millones de pesos por concepto de adeudo de impuestos el año pasado al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Dijo que los directivos de la compañía estaban siendo “mal aconsejados” por abogados fiscalistas pero “ya se pusieron al corriente”, expresó en la conferencia mañanera.

“Tenían una deuda de 10 mil millones de pesos y eso fue lo que pagaron el año pasado y eso les correspondía, pero se les convocó a que platicaran en el SAT y pagaron”, indicó López Obrador, en respuesta a una pregunta de si la empresa debe impuestos.

“Sí, al principio mal aconsejados por los abogados, los fiscalistas, decían que no debían nada, pero se les convocó para que platicaran en el SAT, estuvieron de acuerdo y se convencieron que debían y pagaron el año pasado, Walmart”.

En respuesta a una pregunta sobre el presunto adeudo de la misma empresa por el consumo de energía eléctrica, el mandatario dijo que “eso es otro asunto” porque se está buscando resolver el asunto en general con la Ley de la Industria Eléctrica que aprobó la Cámara de Diputados y que fue suspendida por una ola de amparos concedidos por el sistema de justicia federal.

“Con eso vamos a revisar los contratos leoninos y se va a avanzar. Ahora están estos amparos pero se tiene que llegar la última instancia que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nosotros creemos que no se puede considerar inconstitucional la ley”, reiteró el presidente.

Incluso, volvió a decir que en caso de que la SCJN declare inconstitucional la Ley de Industria Eléctrica, la siguiente vía ser la reforma a la Constitución, “aun con el riesgo de que no se apruebe por no tener las dos terceras partes en el Congreso, pero estoy obligado a hacerlo, de lo contrario me convertiría en cómplice”, remató.