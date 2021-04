AMLO adelanta que el próximo martes 13 habrá una "buena noticia"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo martes 13 habrá una “buena noticia” sobre la vacuna mexicana contra el covid-19, de la que al menos hay seis proyectos en marcha actualmente.

“Se acordó que se informe sobre vacunas que se están investigando, que se están estudiando para producirse en México, ya vacunas elaboradas por científicos mexicanos, por empresas mexicanas, la vacuna Patria, pero hasta el martes se dará a conocer el proceso”, expresó en su conferencia matutina.

Luego precisó –sin indicar el día-- que él se vacunará en la sede de Palacio Nacional y frente a cámaras, “para decirle a mis compañeros veteranos que no hay problemas, para que tengan confianza”.

Al mismo tiempo se realizó un enlace desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde este viernes arribaron 327 mil 600 dosis de la vacuna de Pfizer BioNTech, que permitirá concluir la primera etapa de inmunización de los adultos mayores en el país, indicó el presidente.

Asimismo, explicó que espera que la primera vacuna para la población mayor termine el próximo martes 20, para iniciar con la fase de inmunización de los trabajadores del sector educativo el 15 de mayo.

Posteriormente seguirá el grupo de personas de 50 a 59 años, es decir, alrededor de 13 millones de personas.

El jefe del Ejecutivo llamó a la población para que tenga confianza en las vacunas contra anticovid porque está garantizada la seguridad, calidad y eficacia.

“A veces los hijos los convencen o ya se dieron cuenta que vacunaron al vecino o al amigo y no tuvo problemas, entonces para la segunda llegan los que no lo hicieron en la primera dosis, entonces esperamos que esto también suceda, que cuando vayan a la segunda, los que no asistieron puedan asistir y darles más seguridad, por eso yo me voy a vacunar aquí para decirle a mis compañeros veteranos que no hay problema”, recalcó el presidente.