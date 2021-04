Dan prisión preventiva a golpeador de la GN, pero por narcomenudeo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez de Control impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra Luis David “N”, integrante de la Guardia Nacional (GN), por el delito de narcomenudeo y portación de arma de fuego sin licencia, pero no por golpear y arrastrar a su esposa en calles de la alcaldía Coyoacán, como quedó grabado en un video difundido en redes sociales, el pasado lunes 5.



De acuerdo con los reportes policiacos, hasta ahora el sujeto de 27 años no ha sido denunciado por la víctima, por lo que no se le ha imputado el delito de violencia familiar.

Sin embargo, la noche del martes 6 fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la alcaldía Tláhuac, en posesión de 60 bolsas pequeñas con cocaína y un arma de fuego corta con seis cartuchos útiles.



En una tarjeta informativa, la Fiscalía de General de Justicia de la Ciudad de México detalló que, en la audiencia de control de detención, el juez calificó de legal la captura del individuo y le impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada como presunto responsable del delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, hipótesis de posesión con fines de comercio y portación de arma de fuego sin licencia.



No obstante, su defensa legal solicitó la duplicidad de término constitucional, por lo que la continuación de audiencia se celebrará el 14 de abril, en donde se definirá la situación jurídica del acusado.



El miércoles pasado, la Guardia Nacional reconoció que Luis David “N” es integrante de la corporación encargada de brindar seguridad a los mexicanos y dijo que, por conducto de la Unidad de Asuntos Internos, inició un procedimiento administrativo en su contra.