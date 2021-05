Diego Fernández de Cevallos reta a AMLO a que lo reciba y pruebe sus acusaciones

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Diego Fernández de Cevallos retó al presidente Andrés Manuel López Obrador a que sostenga las acusaciones que lanzó en su conferencia mañanera, en Palacio Nacional, donde aseguró que el panista forma parte de un grupo financiado por el gobierno estadunidense para actuar en su contra.

En una carta difundida en sus redes sociales, Fernández de Cevallos exigió al Ejecutivo que presente pruebas de sus dichos y acusaciones lanzadas el pasado viernes 7.

A través de su cuenta en Twitter, el abogado panista aseguró que dichos señalamientos constituyen un delito grave. “Ante las acusaciones que hizo en mi contra el presidente @lopezobrador, le envío esta misiva y exijo que señale día y hora en que habré de presentarme en Palacio Nacional para responderle”.

Y en la misiva sostiene: “De obsequiar mi petición, quedará como hombre y gobernante que sostiene y justifica su palabra; en caso contrario, y si no se retracta, yo daré un paso adelante, y usted resultará simplemente un difamador cobarde que denigra a México en la presidencia”.

El pasado viernes 7, en la conferencia mañanera, López Obrador se refirió a Fernández de Cevallos como parte de un grupo político que se ha organizado para que no tenga un apoyo mayoritario en la Cámara de Diputados en las próximas elecciones.

"Este señor Claudio X. González es el de la tacita, que está metido ahora en la campaña en contra nuestra. Es el que articuló todo este grupo, fue el que articuló a opositores como Diego Fernández de Cevallos, Roberto Madrazo, desde luego Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y los medios de información: López-Dóriga, Ciro Gómez Leyva, Loret de Mola, el Reforma, todos, porque se propusieron hacer un frente --esto es público, es notorio-- para que no alcanzara un partido o varios partidos afines al gobierno que están apoyando la transformación, que no alcanzaran mayoría en la Cámara para que no pudiésemos nosotros utilizar el presupuesto en beneficio de los pobres, ese es todo el plan, nos quieren quitar el presupuesto y por eso se agruparon”, acuso el presidente.

Luego se refirió de manera más directa a Fernández de Cevallos: "Yo recuerdo que apenas pasó la elección del presidente Fox y se ordena que se le devolvieran los impuestos a una refresquera, no sé si Jugos del Valle o Jumex, una de esas. Pero les hablo de miles de millones de pesos que les devolvieron. ¿Quién era el abogado de Jugos del Valle o de Jumex? ¿Quién era el abogado? Diego Fernández de Cevallos.”

Luego recordó este episodio: “Y sin terminar el proceso en el Poder Judicial se llega a un arreglo para que Hacienda le devuelva miles de millones de pesos. Además, imaginen, ¿quién paga el IVA? Pues el consumidor, porque al comprar el jugo, sea natural o no, está pagando el IVA, y a quien le devuelven es a la empresa."