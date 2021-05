No permitiremos intromisión de la OEA ni otro organismo que afecte la soberanía: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no permitirá la “intromisión” o “injerencia" de organismos multilaterales y gobiernos extranjeros en el proceso electoral de México.

En la conferencia mañanera, el titular del Ejecutivo federal fue cuestionado sobre la presencia de observadores internacionales en el contexto del proceso electoral del 6 de junio.

“No hay nada que temer. Nosotros estamos abiertos para que vengan observadores a las elecciones, desde luego, no vamos a permitir ninguna intromisión que afecte nuestra soberanía”, respondió López Obrador

Enseguida, habló de nueva cuenta sobre el financiamiento del gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada en México, a la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), de Claudio X. González Guajardo.

“Vamos seguir denunciado hasta que el gobierno de Estados Unidos nos dé una respuesta clara del por qué están entregando dinero a este grupo político opositor, eso es violatorio a nuestra Constitución”, dijo y remató:

“Yo estoy en espera a la respuesta del gobierno de Estados Unidos y no estoy de acuerdo en que lo estén pensando, y estamos en elecciones y sigan recibiendo dinero quienes están llevando a cabo labores de tipo electoral porque es evidente, no hay nadie (en el consejo consultivo de MCCI), que no esté en contra de nosotros”, indicó AMLO.

El mandatario acusó al empresario y fundador de MCCI, Claudio X. González de ser el promotor de la alianza en contra de su administración

“Es el que convocó y hay fotografías con dirigentes de partidos contrarios a nuestro gobierno, él agrupó a todos los partidos conservadores del país. No estoy inventando nada y a lo mejor encontramos una foto”, señaló el presidente López Obrador.

Enseguida, exhibió en pantalla una imagen donde aparece el fundador de MCCI junto a los dirigentes del PRI y PRD, Alejandro Moreno Cárdenas y Jesús Zambrano, respectivamente, así como el representante de Coparmex, Gustavo de Hoyos.

También, volvió a mostrar en público a los integrantes del Consejo consultivo de MCCI donde parece Héctor Aguilar Camín, señalado como otro opositor del gobierno de AMLO.