Adultos mayores hacen fila de hasta 2 horas para recibir la vacuna en Benito Juárez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Miles de adultos mayores de 60 años de la alcaldía Benito Juárez esperaron nueve semanas para recibir su segunda dosis de la vacuna AstraZeneca contra el covid-19, y este martes hicieron filas de hasta dos horas para entrar a la única Macro Unidad de Vacunación que el gobierno capitalino instaló en el Pepsi Center.

Algunos con bastón y otros con muletas, muchos más en silla de ruedas, los adultos mayores se mostraron sorprendidos por la cantidad de personas que acudieron a la única sede, ubicada en la colonia Nápoles.

También enfatizaron en la desorganización y la longitud de una de las dos filas que prácticamente rodeaba todo el complejo del World Trade Center y el Foro Cultural Siqueiros hasta la avenida Insurgentes.

Además, del otro lado los organizadores tuvieron que implementar otra fila que daba al menos cuatro vueltas en zigzag para poder pasar a recibir la dosis señalada. “Acá hay otra fila y es más corta, fórmense de este lado”, decía a través de un radio de comunicación un hombre que era personal de seguridad del WTC, no de las brigadas locales y federales que apoyan la operación de las macro unidades.

Miles de adultos mayores de 60 años hacen fila de hasta dos horas para entrar al Pepsi Center, el único centro habilitado en la alcaldía Benito Juárez para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca.

Así, este martes inició la aplicación de la segunda dosis para 241 mil 224 adultos mayores de 60 años en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Benito Juárez. En las dos primeras --gobernadas por el partido Morena-- el gobierno local instaló dos sedes, mientras que en la tercera --la única gobernada por el Partido Acción Nacional (PAN), cuyo alcalde, Santiago Taboada, busca la relección-- instaló sólo una, aunque con más células vacunadoras.

Hace dos meses, cuando les tocó la primera dosis de vacunación, los miles de habitantes de la alcaldía Benito Juárez contaron con tres sedes para ser inmunizados: el Pepsi Center, la Alberca Olímpica y el Centro Universitario Mexicano (CUM).

Por la mañana, el gobierno capitalino explicó que este mates “llegaron más personas de las esperadas” al Pepsi Center, además de que tienen “poca movilidad”. Por ello, agregó que analizaban la posibilidad de agilizar el proceso, o bien abrir una segunda sede.

“¡El gobierno la regó!”

“Que digan que la Ciudad de México la regó poniendo un solo centro de vacunación. La fila está desde allá. ¿Cómo? ¿En qué cabeza les cabe? ¡Somos adultos mayores! ¿Sabe cuánto tiempo vamos a hacer de aquí allá? ¡Una hora o más!”, expresó molesta una mujer de cabello cano.

“¿Para qué dan citas si no las respetan? ¡Es un desorden! ¡Pero ya saben por quién no vamos a votar!”, dijo otro con voz de enojo. El señor Ubaldo, quien pidió omitir su apellido, contó que en la aplicación de la primera dosis “estuvo mucho mejor organizado, me tocó en el CUM y me tardé 10 minutos en entrar, aquí quién sabe cuánto me lleve”.

María Teresa Barajas comentó que la vacunación “fue un poquito tardado en lo que llegamos, pero adentro todo estuvo bien organizado”. Detalló que hizo una fila de alrededor de dos horas, desde que llegó hasta poder entrar. “Los horarios no los respetaron”, insistió.

Una mujer a su lado, quien también ya había sido vacunada, la secundó: “Hubo mucha desorganización, mucha. Sobre todo para las personas en sillas de ruedas. Sí tardamos mucho. ¡Dimos taaanta vuelta, unas formaciones enormes! La vez pasada fue mucho mejor, aquí fue una desorganización. Y luego no se dan cuenta de que ya todos estamos grandes y nos cansamos. Fue un caminar que ¡qué barbaros!”.

“Fue más gente de la esperada”: ADIP

En la videoconferencia matutina, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se adelantó al reconocer el problema en este punto de vacunación, aunque responsabilizó a la gente:

“Se congregó mucha gente en el Pepsi Center y estamos, pues, haciendo todas las adecuaciones para que pueda agilizarse la vacunación. Y, también, ahora nos vamos a reunir para evaluar si se abre un nuevo centro de vacunación, para poderlo informar en un ratito”.

Eduardo Clark García, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP,) fue más allá y argumentó que el problema se dio por la “poca movilidad” de los adultos mayores:

“En el Pepsi Center llegó mucha gente. Aunque sí tenemos también casi 100 células para vacunar, entendemos que el problema tiene más que ver con el flujo de entrada, con la espera para llegar a la vacunación, y por eso estamos evaluando abrir una segunda sede para que los adultos mayores puedan llegar de manera más cómoda”.

Añadió: “Los adultos de 60 y más, pues por su propio grupo edad, representan un poco de mayor dificultad de movilidad que hace que tengamos que prever de mejor manera las entradas. Entonces, vamos a estar ajustando justo para que los adultos de 60 y más no tengan ningún problema al entrar. Evaluar si es en el mismo Pepsi Center con adecuaciones o si tenemos que abrir una nueva sede el día de hoy, y estaremos informando”.

Más tarde, en su cuenta de Twitter, la mandataria local escribió: “Para el día de mañana se refuerzan todos los centros de vacunación. Les pedimos nos ayuden respetando el día que les corresponde vacunarse de acuerdo con la primera letra del apellido paterno”.

Hasta las 16 horas, el gobierno local no había anunciado si abrirá otra sede para evitar las aglomeraciones de este primer día.